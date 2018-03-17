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    СБУ выдворила "криминального авторитета" из Молдавии

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    По сообщению Службы безопасности Украины, уголовный авторитет был пять раз судим за кражи и после освобождения намеревался создать преступную группу. Ему также запрещен въезд в Украину в течение пяти лет.
    Криминальный авторитет выдворен из Украины в Молдавию
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины выдворила за пределы страны "криминального авторитета", гражданина Молдавии, сообщает в субботу пресс-центр СБУ на своем сайте.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдавия, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком", — говорится в сообщении.

    По данным СБУ, мужчина пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.

    "По окончанию срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в уголовных кругах, имел намерение создать организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений", — говорится в сообщении СБУ.

    По данным спецслужбы, в результате проведенных по инициативе Службы безопасности Украины мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в Украину в течение пяти лет.

    Ранее на границе Украины и России задержан криминальный авторитет, "вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский". До незаконного пересечения границы ему оставалось пройти 50 метров.

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