СБУ выдворила "криминального авторитета" из Молдавии

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины выдворила за пределы страны "криминального авторитета", гражданина Молдавии, сообщает в субботу пресс-центр СБУ на своем сайте.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдавия, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчина пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.

"По окончанию срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в уголовных кругах, имел намерение создать организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений", — говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, в результате проведенных по инициативе Службы безопасности Украины мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в Украину в течение пяти лет.

Ранее на границе Украины и России задержан криминальный авторитет, "вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский". До незаконного пересечения границы ему оставалось пройти 50 метров.