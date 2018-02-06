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    В Киеве задержали "вора в законе" и выдворили в Грузию

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    Правоохранители задержали "вора в законе", гражданина Грузии в Киеве и выдворили из страны с запретом въезда на три года, сообщает пресс-служба столичной полиции.
    ГУ НП в Киеве/Youtube

    По данным полиции, злоумышленник планировал управлять в Украине организованными преступными группировками.

    "Недавно правоохранители получили оперативную информацию, при реализации которой полицейские задержали на проспекте Глушкова "вора в законе" по кличке "Гега Озургетский", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Известного "вора в законе" кавказской национальности выдворили из Украины

    Правоохранители уточнили, что 42-летний уроженец Грузии был коронован в 2014 году, в 2017 году прибыл в Одессу, а затем переехал в Киев.

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