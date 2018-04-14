У Стеця прокомментировали "выдворение" российского рэпера Мота

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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Российский рэпер Матвей Мельников, более известный под псевдонимом Мот, мог бы выступить в Киеве, если бы не оперативные действия Прокуратуры Крыма и Госпогранслужбы, заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Юрия Стеця Эмине Джапарова.

Накануне стало известно, что украинские пограничники не пустили Мота. Также ему запретили въезд в Украину сроком на три года.

"Таки оно есть — правовое государство! Российского певца Мота, который неоднократно был в Крыму и запланировал 13 апреля концерт в Киеве, — вернули с запретом въезда на территорию Украины сроком на 3 года!" — написала Джапарова на своей странице в Facebook.

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Она отметила также, что "СБУ в официальных письмах на прежний запрос журналистов позицию сформировала так, что гастролировал бы наш Мот по стране".

"Разворот" Мота "вназад", который в ВИП терминале с адвокатом готовился пройти в город, стал возможным благодаря отличной и оперативной работе Прокуратуры АРК и Пограничной службе Украины", — резюмировала заммиинстра.

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Напомним, в середине марта в Службе безопасности Украины сообщили, что российскому рэперу Моту не запрещен въезд на территорию страны, несмотря на его выступления в Крыму.