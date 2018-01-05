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    Происшествия

    Суд дал год условно хозяину овчарок, которые загрызли ветерана АТО

    (обновлено: )11540
    Год назад четыре овчарки напали на жителя села Кучаков, который скончался от рваных ран и большой потери крови. Владельца собак накали условным приговором.
    Работа Центра кинологической службы
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Борисполе Киевской области суд вынес приговор по делу о смерти жителя села Кучаков, которого растерзали 4 овчарки.

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    Погибшим от рваных ран и кровопотери оказался бывший военнослужащий, побывавший в зоне АТО.  У него осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и престарелая мать.

    ЧП произошло в январе 2017 года, тогда полиция начала расследование в отношении местного чиновника и его отца, которому принадлежат собаки. "Вести" сообщают, что в ходе следствия дело было переквалифицировано с "умышленного убийства" на "убийство по неосторожности".

    В итоге, пенсионер, который являлся владельцем овчарок Люк, Топа, Вальс и Красотка, приговорен к одному году лишения свободы условно. Он пояснил в суде, что забыл закрыть ворота и уже утром услышал крики потерпевшего.

    После нападения на человека собаки были убиты.

    Ранее сообщалось, что в  Днепропетровской области овчарка и метис питбуля нанесли женщине тяжелые травмы головы и откусили ногу ниже колена. Пострадавшая скончалась.

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