Бывший народный депутат, который находится за границей, пожаловался на вымогательство в прокуратуре. В свою очередь в прокуратуре Киевской области посоветовали Лозинскому называть фамилии "вымогателей", после чего будет проведена очная ставка.
Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин уверен, что принятие закона Савченко привело к катастрофе: по улицам разгуливают люди, которые должны отбывать наказание за тяжкие преступления. Батрин сообщил, что на воле оказалось около 5 тысяч таких лиц.
В среду, 6 апреля, в Нидерландах прошел референдум по вопросу соглашения ЕС с Украиной. В этот же день Кабмин одобрил повышение соцстандартов с 1 мая, а премьер Арсений Яценюк поручил запретить закупку нефтепродуктов в России.
Экс-нардеп Лозинский вышел на свободу под прикрытием снайперов. Процесс лично контролировал начальник тюрьмы. Наказание за убийство жителя Кировоградской области он отбывал в Бориспольской колонии под Киевом.
Апелляционный суд Киевской области в среду признал правомерным решение Бориспольского суда об условно-досрочном освобождении Лозинского, осужденного за убийство. Бывший парламентарий покинул место заключения в тот же день вечером.
Ранее Бориспольский городской районный суд Киевской обл. удовлетворил просьбу экс-нардепа Лозинского о замене меры пресечения в виде отбывания наказания в колонии на условно-досрочное освобождение. Прокуратура заявила, что обжалует данное решение.
Прокуратура внесла апелляцию на решение Бориспольского городского районного суда Киевской области, который удовлетворил просьбу Лозинского о замене меры пресечения в виде отбывания наказания в колонии на условно-досрочное освобождение.
Председатель Бориспольского горрайонного суда Киевской области 3 июня 2014 постановил заведомо неправосудное решение, которым незаконно освободил от наказания в виде лишения свободы Лозинского, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Уголовные дела открыты в отношении пенитенциарной службы, а также судьи, которые приняли решение об освобождении украинского экс-депутата Виктора Лозинского, ранее осужденного за убийство, заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий в четверг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".