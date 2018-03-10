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    Виктор Лозинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Виктор Лозинский. Архивное фото
    Лозинский анонсировал скорое возвращение в Украину
    09:46 07.04.2017
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    Бывший народный депутат, который находится за границей, пожаловался на вымогательство в прокуратуре. В свою очередь в прокуратуре Киевской области посоветовали Лозинскому называть фамилии "вымогателей", после чего будет проведена очная ставка.
    Юрий Луценко
    Луценко: суд отменил условно-досрочное освобождение Лозинского
    20:53 04.04.2017
    169
    По словам Луценко, высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении Лозинского.
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    "Закон Савченко" лоббировали олигархи, попавшие в тюрьму – адвокат
    18:43 28.04.2016
    634
    Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин уверен, что принятие закона Савченко привело к катастрофе: по улицам разгуливают люди, которые должны отбывать наказание за тяжкие преступления. Батрин сообщил, что на воле оказалось около 5 тысяч таких лиц.
    Виктор Лозинский. Видео
    Первое интервью вышедшего на свободу экс-нардепа Лозинского 
    05:25 12.04.2016
    414
    По словам Лозинского, он намерен заняться своим здоровьем. Кроме того, бывший народный депутат считает, что дело, за которое его отправили в тюрьму, было "самозащитой".
    Виктор Лозинский. Архивное фото
    Скандальное освобождение Лозинского: решение суда обоснованно - адвокат
    15:46 07.04.2016
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    По "закону Савченко" на свободу может выйти не только Лозинский, но и любой заключенный, чей срок пребывания в СИЗО был длительным, заявил адвокат Александр Евсютин.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Хроника 6 апреля: провал референдума в Нидерландах, захват гостиницы "Лыбидь"
    09:30 07.04.2016
    563Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В среду, 6 апреля, в Нидерландах прошел референдум по вопросу соглашения ЕС с Украиной. В этот же день Кабмин одобрил повышение соцстандартов с 1 мая, а премьер Арсений Яценюк поручил запретить закупку нефтепродуктов в России.
    Появилось видео выхода Лозинского на свободу под прикрытием снайперов. Видео
    Появилось видео выхода Лозинского на свободу под прикрытием снайперов 
    08:44 07.04.2016
    442
    Экс-нардеп Лозинский вышел на свободу под прикрытием снайперов. Процесс лично контролировал начальник тюрьмы. Наказание за убийство жителя Кировоградской области он отбывал в Бориспольской колонии под Киевом.
    Выход Лозинского из колонии
    Экс-нардеп Лозинский покинул колонию на элитной иномарке
    08:32 07.04.2016
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    Апелляционный суд Киевской области в среду признал правомерным решение Бориспольского суда об условно-досрочном освобождении Лозинского, осужденного за убийство. Бывший парламентарий покинул место заключения в тот же день вечером.
    Виктор Лозинский
    Апелляционный суд одобрил условно-досрочное освобождение Лозинского
    20:00 06.04.2016
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    Ранее Бориспольский городской районный суд Киевской обл. удовлетворил просьбу экс-нардепа Лозинского о замене меры пресечения в виде отбывания наказания в колонии на условно-досрочное освобождение. Прокуратура заявила, что обжалует данное решение.
    Виктор Лозинский. Архивное фото
    Прокуратура обжаловала освобождение экс-нардепа Лозинского
    10:36 02.03.2016
    776
    Прокуратура внесла апелляцию на решение Бориспольского городского районного суда Киевской области, который удовлетворил просьбу Лозинского о замене меры пресечения в виде отбывания наказания в колонии на условно-досрочное освобождение.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Старенький: Закон Савченко – угроза для общества
    13:51 01.03.2016
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    Закон Савченко несет угрозу для общества, потому что он позволяет амнистировать самых опасных преступников, заявил в эфире 106 FM экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.
    Виктор Лозинский
    ГПУ обжалует освобождение Лозинского
    15:05 29.02.2016
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    Как сообщил заместитель генерального прокурора Олег Залиско, Лозинский, отбывая наказание, получал поощрения, по поводу которых и возникли подозрения у Генпрокуратуры.
    Виктор Лозинский
    Суд постановил условно-досрочно освободить экс-нардепа Лозинского
    12:14 29.02.2016
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    Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький обнародовал документы, в которых отмечается "прилежное поведение осужденного".
    Виктор Лозинский
    Лозинский подал документы на перерасчет срока по "закону Савченко" - СМИ
    10:15 27.01.2016
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    Адвокат Лозинского Виктор Грицюк от комментариев отказался. По данным источника в Минюсте, "в отбытый срок засчитаны 4 года и 36 дней, теперь он имеет право на условно-досрочное освобождение".
    Виктор Лозинский
    Суд оставил под стражей экс-депутата Лозинского
    18:59 19.05.2015
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    Бывший народный депутат в 2011 году был осужден за убийство на 15 лет. Однако уже спустя три года он вышел на свободу, а позднее вновь был арестован.
    Виктор Лозинский
    В суд передано дело экс-прокурора, отпустившего Лозинского
    13:55 30.04.2015
    125Дело Ефремова. Первый пошел?
    В настоящее время обвинительный акт относительно указанных лиц передано в суд для рассмотрения по существу.
    Виктор Лозинский
    Завершено расследование дела о досрочном освобождении Лозинского
    12:18 27.03.2015
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    Председатель Бориспольского горрайонного суда Киевской области 3 июня 2014 постановил заведомо неправосудное решение, которым незаконно освободил от наказания в виде лишения свободы Лозинского, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    Экс-прокурор Киевской области объявлен в розыск
    18:01 12.12.2014
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    В уголовном деле по факту незаконного освобождения экс-депутата Лозинского подозреваемым является бывший прокурор Киевской области. Он объявлен в розыск
    Генпрокурор Украины Олег Махницкий
    Махницкий: дело возбудили против судьи, освободившего Лозинского
    15:02 12.06.2014
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    Уголовные дела открыты в отношении пенитенциарной службы, а также судьи, которые приняли решение об освобождении украинского экс-депутата Виктора Лозинского, ранее осужденного за убийство, заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий в четверг.
    Петр Порошенко
    Порошенко потребовал проверить законность освобождения Лозинского
    13:39 12.06.2014
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    Президент Украины Петр Порошенко потребовал проверить законность решения суда, освободившего экс-депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, который отбывал наказание за убийство.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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