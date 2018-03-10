наверх
10.03.201811:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гренландия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Гренландия
    В Гренландии нашли старейшие следы жизни на Земле
    23:49 31.08.2016
    464
    В случае подтверждения, что находка ученых не является случайным природным образованием, гренландские окаменелости окажутся старейшими остатками существовавшей на Земле жизни.
    Гренландия
    Дания и Гренландия заявят в ООН о правах на ресурсы Северного полюса
    03:43 15.12.2014
    107
    Согласно изысканиям ученых, континентальный шельф Гренландии связан подводным хребтом с Северным полюсом, что и позволяет говорить о принадлежности этой территории Дании.
    Гренландия
    Геологи впервые нашли в Гренландии подледные озера
    11:41 28.11.2013
    15
    Озера находятся на глубине 800 метров подо льдом в северо-восточной части ледяного щита, их площадь составляет примерно 8 и 10 квадратных километров.
    Арктика
    Озеро "рассказало" ученым о погоде в Арктике за последние 5,2 тыс лет
    16:03 05.10.2012
    7
    Ученые "прочитали" историю погоды в Северном полушарии за последние 5,2 тысячи лет, проанализировав донные осадки небольшого озера в Гренландии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги