В Украину не пустили корреспондента российской телекомпании

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Пакшин сообщил, что его не пустили в Украину, куда он прилетел из Стамбула с туристическими целями, и уже почти сутки он находится в аэропорту "Борисполь".

"Уже почти сутки я нахожусь в аэропорту Борисполь… Вчера вечером я прилетел сюда из Стамбула, но на приграничном контроле мне запретили въезжать в страну", — рассказал Пакшин по телефону в эфире телеканала "Россия-24".

По словам журналиста, после собеседования ему выдали решение о недопуске в страну, в качестве причины указав, что он не может "подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

"Но на самом деле цель самая простая — туристическая, я приехал сюда всего лишь на одни сутки, и у меня на руках были обратные билеты, которые, кстати, сгорели, потому что воспользоваться ими без паспорта я не могу, к тому же они из другого аэропорта", — добавил корреспондент.

Он сказал, что когда сотрудники приграничного контроля узнали его место работы, было "очень много вопросов". Именно с этим Пакшин и связывает основную цель его недопуска в страну.

"Хочу также отметить, что здесь достаточно много людей с российскими паспортами, которых вот так же разворачивают, у всех снимают паспорта и держат в накопителе для последующей депортации. Причины чаще всего формальные, к примеру, здесь молодой человек есть, которому сказали… что у него недостаточно наличных денег, хотя все мы понимаем, что сейчас 21 век и все пользуются картами", — добавил сотрудник ВГТРК.

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