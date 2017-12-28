Граница Украины на биометрическом замке. Как это работает?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Запуск биометрии

В среду, 27 декабря, в Украине торжественно объявили о запуске биометрического контроля на ж/д транспорте, а также в тестовом режиме на границе с РФ.

Биометрический контроль означает, что граждане, которые въезжают в Украину из стран, несущих угрозу нацбезопасности, будут сдавать отпечатки пальцев правой руки и цифровую фотографию — в пунктах пропуска через госграницу Украины.

В МВД считают, что активирована "быстрая и приятная процедура".

"Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура и вы уже в Украине!" — сообщается в микроблоге МВД в Twitter.

Как заявляют в Погранслужбе, информация будет сохраняться, и будет использована только в том случае, если надо будет установить личность или есть какие-то иные правоохранительные риски.

Обязательную фиксацию биометрических данных будут применять к гражданам 71 страны (Шри-Ланка, Бангладеш, Индия, Афганистан и другие), из которых по определению МИД могут исходить угрозы для украинцев и нацбезопасности Украины. Россию в документе прописали отдельным пунктом.

При этом наличие биометрических паспортов для граждан этих стран, в том числе и для России, не обязательно. Планируется, что система будет работать на потоке, то есть для прохождения биометрического контроля много времени не понадобится.

Отмечается, что при повторном пересечении границы будет осуществляться процесс идентификации лица. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и будет осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных лицо будет направлено на дополнительный контроль.

По словам президента Украины Петра Порошенко, добропорядочные граждане неудобств не почувствуют. Страна, таким образом, вступила в борьбу с терроризмом.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — считает Порошенко.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что эта система связана не только с ГМС, но и с СБУ, Нацполицией, что позволит усилить контрразведывательные меры и борьбу с криминалитетом.

Внедрение системы

С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных, которая подключена к базам Интерпола. Будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты.

Внедрение системы будет проходить поэтапно, а именно – с 1 января 2018 года старт системы состоится в столичных международных аэропортах и в пунктах пропуска украинско-российского участка госграницы. В дальнейшем эта система активно будет внедряться на всех участках госграницы Украины.

Пока на внедрение системы выделено 300 млн грн. Для полного ее функционирования необходимо будет еще порядка 230 млн грн.

В первую очередь для РФ

Уже с 27 декабря биометрический контроль в тестовом режиме заработал для граждан России на двух пунктах пропуска: "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.).

При этом режима облегченного пересечения украинской границы для россиян больше не будет. Теперь россияне обязаны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться или предъявлять загранпаспорт, где эти данные записаны на электронный носитель.

Для граждан России будут также действовать дополнительные требования — предварительная регистрация прибытия и обязательная регистрация мест пребывания в Украине. Но МИД все еще на стадии разработки анкеты.

В дальнейшем власти Украины рассматривают возможность введения визового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

С 2011 года в России выдают биометрические загранпаспорта со сроком действия 10 лет, в них встроена микросхема, на которую можно записать любые данные. С 2013 года туда записывают не только цифровую фотографию, но и отпечаток пальца (в том числе детям с 12 лет).

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Электронный носитель запечатан в пластиковой первой странице паспорта. Такие паспорта имеют обозначение микросхемы на обложке. Однако украинские пограничники могут сверить отпечатки в паспорте с пальцами иностранца.

С 1 января российским гражданам придется также подавать заявления о цели въезда в Украину через сайт украинского министерства иностранных дел.

"На линии разграничения граждане РФ могут проезжать (в ЛДНР — ред.) только по подконтрольной Украине территории. Чтобы попасть на КПВВ в зоне АТО, необходимо пересечь границу на действующих пунктах пропуска. Нужно пройти биометрическую проверку там, где они будут заезжать в Украину", — уточнил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Правила для крымчан

Биометрический контроль не коснется украинцев, проживающих в Крыму.

На материковую Украину они могу попасть с паспортом украинского гражданина через КПП.

На границе с Крымом украинские власти также планируют установить приборы для биометрического контроля. Но они там будут выполнять, скорее, вспомогательную функцию.

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Отпечатки пальцев крымчан могут взять, если у пограничников появится сомнение о принадлежности паспорта.

Но если крымчане будут предъявлять российские паспорта, то смогут въехать только по загранпаспорту и при прохождении биометрического контроля.

По материалам из открытых источников интернет