По информации корреспондента ВГТРК Станислава Назарова, в наиболее горячую точку Донбасса — район населенного пункта Ясиноватая - съемочная группа добиралась пешком, ее сопровождали бойцы спецподразделений ДНР.
Журналистка рассказала, что ей пришлось провести всю ночь в аэропорту, поскольку гостиницу для депортированных не предоставляют и "такая пауза длиною в ночь связана с тем, что процедура депортирования была изначально затянута".
Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что депортация из Литвы съемочной группы - вопиющее нарушение профессиональных прав журналиста, по его словам, возможны проблемы и в других странах Евросоюза.
Проблема может возникнуть на этапе принесения присяги, ведь согласно конституции, если избранный депутат не приносит присягу в зале парламента, это влечет потерю мандата, пояснил замглавы ЦИК Андрей Магера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".