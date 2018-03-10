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    ВГТРК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В Украину не пустили корреспондента российской телекомпании
    12:43 11.01.2018
    422Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Пакшин сообщил, что уже сутки находится в аэропорту "Борисполь". В Украину он прибыл в качестве туриста.
    Служба безопасности Украины
    СБУ выдворила журналистку, работавшую на каналы "Россия-1" и "Россия-24"
    12:35 26.07.2017
    1633
    В СБУ сообщили, что служба "заблокировала деструктивную деятельность" журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".
    Пресс-конференция. Архивное фото
    СМИ, сообщившее о задержании в Одессе журналиста РФ, опровергло информацию
    16:02 12.03.2017
    206
    Как отмечает интернет-издание, по результатам проверки сведений источника, данные о задержании в воскресенье в Одессе российского журналиста не подтвердились.
    Село Красногоровка в Ясиноватском районе
    В ВГТРК подтвердили обстрел съемочной группы канала "Россия"
    04:35 16.05.2016
    4454Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По информации корреспондента ВГТРК Станислава Назарова, в наиболее горячую точку Донбасса — район населенного пункта Ясиноватая - съемочная группа добиралась пешком, ее сопровождали бойцы спецподразделений ДНР.
    Дарья Григорова
    Депортированная из Украины корреспондент РФ ждет в Амстердаме рейса в Ригу
    11:43 24.04.2016
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    Журналистка рассказала, что ей пришлось провести всю ночь в аэропорту, поскольку гостиницу для депортированных не предоставляют и "такая пауза длиною в ночь связана с тем, что процедура депортирования была изначально затянута".
    Аэропорт Борисполь
    Из Украины депортируют корреспондента ВГТРК - СМИ
    22:17 23.04.2016
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    По словам самой корреспондентки Григоровой, она уже несколько часов в аэропорту ожидает какого-либо решения от пограничников, каким рейсом и куда она сможет вылететь.
    Вид на здание ВГТРК в Москве
    Съемочной группе ВГТРК запретили въезд в Литву на один год
    18:10 10.03.2016
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    Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что депортация из Литвы съемочной группы - вопиющее нарушение профессиональных прав журналиста, по его словам, возможны проблемы и в других странах Евросоюза.
    Последствия обстрелов
    Журналисты ВГТРК попали под обстрел в поселке Коминтерново - СМИ
    15:41 27.12.2015
    273Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, как только ОБСЕ начали работать, стали слышны одиночные выстрелы. По звуку это были снайперские винтовки. Затем начали звучать автоматные очереди.
    Мать Надежды Савченко, Мария, на заседании суда
    Мать Савченко написала письмо Меркель
    20:31 23.03.2015
    195Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Мария Савченко сообщила, что написала письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и попросила политика оказать содействие в освобождении Надежды.
    Надежда Савченко
    Защита Савченко не получала разрешение на визит украинских врачей - источник
    19:33 13.03.2015
    89Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Источник в правоохранительных органах сообщил, что разрешения на посещение Савченко врачами нет, никаких договоренностей об их визите не было.
    На Софийской площади прошел молебен за Надежду Савченко
    Защита Савченко пожаловалась в Генпрокуратуру на отказ пустить медиков из Украины
    19:04 13.03.2015
    125
    Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что несмотря на разрешение, украинских врачей к его подзащитной так и не пустили.
    Надежда Савченко
    ФСИН разрешил украинским врачам посетить в СИЗО Савченко - адвокат
    19:09 12.03.2015
    38
    По словам адвоката Надежды Савченко Ильи Новикова, его подзащитную смогут посетить украинские медики.
    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    В честь Стенина в Москве откроют мемориальную доску
    23:42 21.12.2014
    86Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    На церемонию приглашены коллеги из журналистских коллективов, сотрудники которых погибли на востоке Украины, - ВГТРК и Первого канала, а также представители Роспечати и мэрии Москвы.
    Сергей Безруков
    Сергей Безруков требует от телеканала $125 тыс
    16:42 01.12.2014
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    Знаменитый актер подал иск к российскому телеканалу ВГТРК. В качестве компенсации морального ущерба Безруков требует сумму, эквивалентную более 125 тысячам долларов.
    Здание аэропорта Донецка из Куйбышевского района города
    Корреспонденты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
    22:29 13.11.2014
    182Донбасс - зона войны
    Сообщение об инциденте появилось в показанном в эфире телеканала репортаже из Донецка. В сообщении в бегущей строке также указывалось, что "никто не пострадал".
    Надежда Савченко. Скриншот с видео
    ЦИК не видит помех регистрации арестованной Савченко депутатом Рады
    14:30 05.11.2014
    80Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Проблема может возникнуть на этапе принесения присяги, ведь согласно конституции, если избранный депутат не приносит присягу в зале парламента, это влечет потерю мандата, пояснил замглавы ЦИК Андрей Магера.
    Украинская наводчица Надежда Савченко
    Суд рассмотрит жалобу на отказ приобщить к делу Савченко показания свидетелей
    23:25 30.10.2014
    143Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокат Савченко сообщил, что следователь отказался приобщить к делу показания трех свидетелей.
    Украинская наводчица Надежда Савченко
    Новая экспертиза назначена по делу Савченко
    19:03 20.10.2014
    64Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокат добавил, что во время встречи со следователем его, вероятно, известят о дате рассмотрения ходатайства о продлении ей срока ареста.
    Надежда Савченко. Скриншот с видео
    Савченко заявила о намерении посетить заседание суда по своей жалобе
    17:06 07.10.2014
    91Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Наводчица Надежда Савченко хочет лично явиться на заседание суда, назначенное на 13 октября.
    Украинская наводчица Надежда Савченко. Архивное фото
    Защита Савченко обратится в ГП РФ по поводу законности видео ее этапирования
    16:50 29.09.2014
    98Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Видео этапирования Надежды Савченко со служебного видеорегистратора ФСИН было обнародовано журналистам LifeNews, пояснил адвокат наводчицы Николай Полозов.
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