Об этом заявил журналистам РИА Новости представитель пресс-службы Специальной мониторинговой миссии. По его словам, в настоящее время представители ОБСЕ направляются в Коминтерново, потом - в Широкино.
Как сообщил источник в самопровозглашенной ДНР, при обстреле были применены минометы калибра 82 миллиметров; по селу было выпущено не менее 10 мин. О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.
В воскресенье инспекционная группа, в которую входили представители ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК), попали под снайперский огонь в поселке Коминтерново Донецкой области.
Согласно информации, по состоянию на 15.00 в районе проведения АТО украинская сторона не осуществила ни одного выстрела, несмотря на 14 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов в сторону позиций силовиков.
Как сообщили в пресс-центре АТО, стуация в зоне конфликта существенно обостряется, с начала суток ополченцы совершили более 40 вооруженных провокаций против силовиков на значительном участке линии разграничения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".