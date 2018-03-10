наверх
10.03.201805:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Коминтерново

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Местная жительница на развалинах дома в Коминтерново
    В результате обстрела обесточен поселок на юге Донецкой области
    09:49 08.05.2017
    139
    Сообщается, что в результате обстрела, произошедшего накануне, поселок Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточен.
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    В ДНР обвинили силовиков в обстреле Коминтерново
    11:12 27.02.2017
    117Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Представитель силового ведомства ДНР заявил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи, и есть информация о попаданиях в жилые дома.
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области. Архивное фото
    Коминтерново полностью обесточено из-за обстрелов
    10:48 19.02.2017
    150Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По данным собеседника РИА Новости в администрации Новоазовского района, село подверглось обстрелам около 23:00 субботы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению.
    Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области. Архивное фото
    Коминтерново осталось без газа и света в результате обстрела - ДНР
    08:42 09.02.2017
    351Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. В администрации Новоазовского района сообщили РИА Новости, что поврежден газопровод и линии электропередачи.
    Разрушения после обстрела в Коминтерново. Архивное фото
    В ДНР заявили об обстреле Коминтерново
    08:33 21.06.2016
    325Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявили в администрации Новоазовского района, подконтрольной ДНР, в результате прямого попадания полностью сгорел двухэтажный жилой дом в Коминтерново. Пострадавших нет.
    Сотрудники СММ ОБСЕ. Архивное фото
    Взрыв прогремел под Коминтерново, где находится первый замглавы миссии ОБСЕ
    13:34 13.04.2016
    499Донбасс: мир или война.
    Как заявили в ДНР, взрыв мог быть вызван попаданием минометным боеприпасом калибром 120 миллиметров. Вместе с тем, патруль СММ ОБСЕ на данный момент продолжается.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Руководитель СММ ОБСЕ Хуг отправился в Коминтерново
    09:25 15.01.2016
    494Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Об этом заявил журналистам РИА Новости представитель пресс-службы Специальной мониторинговой миссии. По его словам, в настоящее время представители ОБСЕ направляются в Коминтерново, потом - в Широкино.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Под Коминтерново произошел бой - штаб АТО
    13:49 14.01.2016
    1268Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По данным силовиков, диверсанты собирались совершить очередную вооруженную провокацию и "пожертвовать для этого жизнями жителей поселка Водяное". В штабе АТО добавили, что отбили атаку.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Село Коминтерново Донецкой области подверглось минометному обстрелу
    22:14 11.01.2016
    486Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил источник в самопровозглашенной ДНР, при обстреле были применены минометы калибра 82 миллиметров; по селу было выпущено не менее 10 мин. О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново
    ОБСЕ сообщает о пяти взрывах в районе Коминтерново
    00:39 31.12.2015
    473Немирное перемирие на Донбассе.
    Как говорится в отчете, мониторинговая миссия слышала пять взрывов, "которые произошли с неопределенного расстояния к югу от расположения наблюдателей".
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново
    Наблюдатели ОБСЕ подтвердили присутствие ополченцев ДНР в Коминтерново
    23:09 29.12.2015
    215Немирное перемирие на Донбассе.
    Как отмечается в докладе Миссии, наблюдатели не зафиксировали в селе военной техники или вооруженных людей, кроме ополченцев самопровозглашенной ДНР, которые сопровождали их.
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново
    ОБСЕ: обстрел инспекционной группы в Коминтерново велся с северо-запада
    23:47 27.12.2015
    1395Немирное перемирие на Донбассе.
    В воскресенье инспекционная группа, в которую входили представители ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК), попали под снайперский огонь в поселке Коминтерново Донецкой области.
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново 
    17:08 27.12.2015
    322Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине попали под обстрел около села Коминтерново в Донбассе. Согласно информации, пострадавших в результате обстрела нет.
    Миссия ОБСЕ в районе Коминтерново
    В ВСУ заявили, что не имеют отношения к обстрелу ОБСЕ в Коминтерново
    16:27 27.12.2015
    695Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, по состоянию на 15.00 в районе проведения АТО украинская сторона не осуществила ни одного выстрела, несмотря на 14 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов в сторону позиций силовиков.
    Последствия обстрелов
    Журналисты ВГТРК попали под обстрел в поселке Коминтерново - СМИ
    15:41 27.12.2015
    273Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, как только ОБСЕ начали работать, стали слышны одиночные выстрелы. По звуку это были снайперские винтовки. Затем начали звучать автоматные очереди.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    СММ ОБСЕ подтверждает обстрел наблюдателей под Коминтерново
    15:29 27.12.2015
    1226Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтверждает, что в воскресенье, 27 декабря 2015, в 11:20 в районе Коминтерново произошел инцидент с применением стрелкового оружия.
    Украинский военный. Архивное фото
    Ополченцы из Коминтерново обстреляли военных - штаб АТО
    09:07 27.12.2015
    616Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Сообщается, что из Коминтерново, которое ополченцы заняли на днях, из минометов и зенитных установок обстреляли один из украинских опорных пунктов возле поселка Талаковка.
    Представители ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    СММ ОБСЕ не смогла обследовать место обстрела в Коминтерново
    23:47 26.12.2015
    150Немирное перемирие на Донбассе.
    По словам представителя самопровозглашенной ДНР Басурина, украинская сторона не дала наблюдателям СММ гарантии безопасности. Согласно протоколу ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в Коминтерново.
    Разбитый украинский танк у здания детсада в Коминтерново
    Представители ДНР и СЦКК осмотрят Коминтерново
    08:00 26.12.2015
    232Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщил представитель минобороны ДНР, "также планируется присутствие представителей совместного центра по контролю и координации". Точного места направления он не указал.
    Украинские военные. Архивнео фото
    Пресс-центр АТО: ополченцы частично вернулись в село Коминтерново
    20:27 25.12.2015
    278
    Как сообщили в пресс-центре АТО, стуация в зоне конфликта существенно обостряется, с начала суток ополченцы совершили более 40 вооруженных провокаций против силовиков на значительном участке линии разграничения.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны