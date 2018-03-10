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    Илья Новиков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Адвокат Илья Новиков о Надежде Савченко. Видео
    Новиков: Савченко часто не понимает, что говорит, ей не хватает образования 
    03:48 12.04.2017
    729Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко во время судебного процесса в России, уверен, что она не является "агентом Кремля", однако признает, что ей не хватает политического образования.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Экс-адвокат Савченко о ее поведении: люди всегда могут ухудшить свое положение
    07:56 09.11.2016
    2206Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Бывший адвокат Надежды Савченко Илья Новиков прокомментировал ее визит в Москву. По его мнению, политик из Савченко "плохой". Адвокат считает, что от нее можно ожидать новых подобных поступков.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Новиков ответил Крюку на счет своего членства в ЧГК
    21:40 18.08.2016
    1148
    По словам Новикова, сначала дело Савченко не было проблемой для клуба знатоков, но ситуация усугубилась, когда дело вышло на финишную прямую, и ему нужно было делать множество публичных заявлений.
    Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
    Ведущий ЧГК посоветовал Новикову, защищавшему Савченко, уйти из клуба
    20:56 18.08.2016
    893
    Ведущий, режиссер и продюсер игры "Что? Где? Когда?" Борис Крюк считает, что Илье Новикову, который является двухкратыным обладателем "Хрустальной совы" и обладателем "Бриллиантовой совы", необходимо покинуть клуб.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Адвокат Новиков намекнул на успешный обмен Савченко
    13:58 25.05.2016
    180Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Новиков опубликовал сообщение "+". Ранее он говорил, что украинка в конце мая или начале июня может вернуться в Украину в результате обмена на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Адвокат сообщил о сроках обмена Савченко
    15:34 24.05.2016
    321Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков сообщил, что его подзащитная может вернуться в Украину в результате обмена на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева уже в конце мая или начале июня.
    Сестра Надежды Савченко Вера. Архивное фото
    Адвокат: розыск в РФ Веры Савченко прекращен
    20:18 05.05.2016
    1807Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам адвоката гражданки Украины и народного депутата Надежды Савченко, следователь решил отменить розыск Веры Савченко в связи с установлением ее местонахождения.
    Вера Савченко. Архивное фото
    Веру Савченко не выпустили из РФ, консулы забрали ее в Ростов
    03:49 28.04.2016
    2640Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В среду вечером появилась информация о том, что Веру Савченко не выпускают из России в Украину. Позже сама Савченко заявила, что она не арестована, но находится в консульской машине на КПП и не может пересечь границу.
    Сестра Надежды Савченко Вера Савченко. Архивное фото
    Новиков призывает не паниковать из-за задержания Веры Савченко в РФ
    00:57 28.04.2016
    424Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Веру Савченко в среду не выпустили из России в Украину. Она долгое время находилась на пункте пропуска Миллерово-Чертково, после чего, по данным МИД, была задержана и находится в полицейском участке.
    Илья Новиков и Вера Савченко. Архивное фото
    Адвокат Новиков сообщил подробности задержания Веры Савченко в РФ
    23:11 27.04.2016
    600Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Веру Савченко не выпускают из России в Украину. Она уже более двух часов находится на пункте пропуска Миллерово-Чертково. По словам адвоката Ильи Новикова, МИД Украины уже в курсе ситуации.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Нацассоциацию адвокатов Украины в РФ возглавил защитник Савченко Новиков
    10:52 24.04.2016
    1183
    Как сообщил Новиков, представительство адвокатов может помогать в поиске защитников для украинских граждан в России, а также консультировать российский бизнес, который работает в Украине.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Новиков заявил о начале переговоров об обмене Савченко на осужденных россиян
    16:55 18.04.2016
    517Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам адвоката украинки Надежды Савченко Ильи Новикова, он надеется уже в самое ближайшее время обсудить с адвокатами Ерофеева и Александрова возможные действия по обмену своих подзащитных.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Адвокат: ФСИН намерен перевести Савченко в больницу, но она отказывается
    15:17 13.04.2016
    473Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам Ильи Новикова, в настоящее время украинка чувствует себя лучше, хотя "помимо общей слабости аномальные реакции - мерзнут руки и жар по всему телу".
    Оглашение приговора Надежде Савченко. Архивное фото
    Адвокат Савченко анонсировал "хорошие новости" о ее судьбе в ближайшие дни
    02:29 09.04.2016
    983Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам адвоката Надежды Савченко Ильи Новикова, между Москвой и Киевом сейчас ведутся переговоры и "они, скорее, движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы".
    Надежда Савченко в суде
    Адвокат: Савченко считает, что сможет выдержать сухую голодовку еще 4 дня
    20:10 08.04.2016
    108Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков сообщил, что у его подзащитной уже заметны симптомы обезвоживания, кожа сухая, язык и десны белые, Савченко считает, что продержится еще минимум четыре дня.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Украина-РФ-США. Адвокат о вариантах обмена Надежды Савченко
    11:57 30.03.2016
    920Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Джон Керри во время своего визита в Москву заявил, что в ближайшее время Савченко может быть освобождена. Ее адвокат Илья Новиков рассказал, считают ли США себя одной из сторон этого обмена.
    Илья Новиков прокомментировал убийство Грабовского
    Адвокат Савченко об угрозе его жизни после убийства Грабовского 
    04:28 26.03.2016
    1743Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Защитники гражданки Украины Надежды Савченко, приговоренной российским судом к 22 годам колонии, опасаются за свою жизнь после убийства адвоката Юрия Грабовского, сообщил адвокат украинки Илья Новиков.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Адвокат Савченко опасается за свою жизнь после убийства Грабовского
    02:37 26.03.2016
    1125Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Защитники гражданки Украины Надежды Савченко, приговоренной российским судом к 22 годам колонии, опасаются за свою жизнь после убийства адвоката Юрия Грабовского, сообщил адвокат украинки Илья Новиков.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Адвокат назвал успешными переговоры Керри и Путина о судьбе Савченко
    00:57 26.03.2016
    633Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам защитника Надежды Савченко, российское руководство примет решение о судьбе украинки в течение ближайших двух недель. В то же время, по словам Ильи Новикова, не следует рассчитывать на то, что за это время его подзащитная вернется в Украину.
    Илья Новиков. Архивное фото
    Дела Савченко и Александрова зеркальны – адвокат Новиков
    19:31 25.03.2016
    479Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Адвокат гражданки Украины и народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков отметил, что когда убивают одного адвоката – это удар по всей адвокатуре.
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