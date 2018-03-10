Ведущий, режиссер и продюсер игры "Что? Где? Когда?" Борис Крюк считает, что Илье Новикову, который является двухкратыным обладателем "Хрустальной совы" и обладателем "Бриллиантовой совы", необходимо покинуть клуб.
В среду вечером появилась информация о том, что Веру Савченко не выпускают из России в Украину. Позже сама Савченко заявила, что она не арестована, но находится в консульской машине на КПП и не может пересечь границу.
Защитники гражданки Украины Надежды Савченко, приговоренной российским судом к 22 годам колонии, опасаются за свою жизнь после убийства адвоката Юрия Грабовского, сообщил адвокат украинки Илья Новиков.
Защитники гражданки Украины Надежды Савченко, приговоренной российским судом к 22 годам колонии, опасаются за свою жизнь после убийства адвоката Юрия Грабовского, сообщил адвокат украинки Илья Новиков.
По словам защитника Надежды Савченко, российское руководство примет решение о судьбе украинки в течение ближайших двух недель. В то же время, по словам Ильи Новикова, не следует рассчитывать на то, что за это время его подзащитная вернется в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".