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    Антон Волошин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Прощание с журналистом ВГТРК Антоном Волошиным
    ФОТОЛЕНТА. В Москве простились с видеоинженером ВГТРК Антоном Волошиным 
    17:20 26.06.2014
    557Гибель российских журналистов в Украине
    Прощание с погибшим журналистом ВГТРК Антоном Волошиным проходило в студии программы "Специальный корреспондент" на улице Правды в Москве. Почтить память журналиста пришли его коллеги и просто сочувствующие люди.
    Антон Волошин
    В Москве попрощались с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК
    13:05 26.06.2014
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    В Москве состоялось прощание с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК Антоном Волошиным. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Проститься с погибшим пришли его близкие, друзья, одноклассники и коллеги.
    Цветы у здания ВГТРК в память о погибших журналистах
    В Москве проходит прощание с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК
    11:28 26.06.2014
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    Прощание с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК Антоном Волошиным началось в Москве, отдать дань памяти пришли его близкие и коллеги, передает корреспондент РИА Новости.
    Антон Волошин
    Прощание с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК пройдет в четверг
    15:31 24.06.2014
    252Спецоперация на востоке Украины
    Прощание с видеоинженером ВГТРК Антоном Волошиным, погибшим на востоке Украины, пройдет 26 июня в студии "Специального корреспондента" в Москве, сообщается во вторник на сайте медиахолдинга.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
    РФ будет настаивать на международном расследовании гибели журналистов
    08:21 19.06.2014
    130Гибель российских журналистов в Украине
    Россия будет добиваться международного расследования гибели журналистов ВГТРК в Украине, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    "Репортеры без границ": с начала года в Украине погибли 5 работников СМИ
    06:53 19.06.2014
    176Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ возложила ответственность за гибель журналиста РФ на ополченцев
    23:28 18.06.2014
    2070Спецоперация на востоке Украины
    Украинская Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с гибелью журналиста из РФ, возложив вину за случившуюся трагедию на ополченцев "Луганской народной республики", сообщается в среду на сайте ведомства.
    Флаг США
    США не против расследования убийства российских журналистов в Украине
    21:32 18.06.2014
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    США не против расследования убийства российских журналистов на Украине, заявила журналистам в среду представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Игорь Корнелюк и Антон Волошин
    Прощание с погибшими в Украине журналистами ВГТРК пройдет 20 июня
    20:19 18.06.2014
    236Спецоперация на востоке Украины
    Тела погибших в Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина доставлены в Россию, прощание с ними пройдет, предположительно, 20 июня, сообщает сайт телеканала "Россия 24" в среду.
    Боец ЛНР держит паспорт журналиста ВГТРК Антона Волошина
    "ЛНР": тела погибших под Луганском журналистов отправлены в РФ
    16:41 18.06.2014
    1714Гибель российских журналистов в Украине
    "Тела журналистов вывезли из Луганска, и в настоящее время они должны быть уже на территории России", - сказал представитель администрации самопровозглашенной "Луганской народной республики".
    Эйфелева башня в Париже
    Париж соболезнует из-за гибели журналистов ВГТРК в Украине
    14:28 18.06.2014
    598Гибель российских журналистов в Украине
    "Франция глубоко сожалеет о гибели 17 июня в ходе боев на востоке Украины двух российских журналистов - Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Должен быть пролит свет на все обстоятельства их гибели", - сказано в коммюнике.
    Ополченцы в Луганске
    Репортаж с места событий: Луганск в постоянном ожидании обстрела
    14:09 18.06.2014
    1857Гибель российских журналистов в Украине
    Луганская область все глубже погружается в пучину войны. Ежедневные перестрелки, сирены воздушной тревоги, тяжелые низкие звуки разрывающихся авиационных снарядов и мин, постоянное тревожное ожидание.
    В память о погибших журналистах ВГТРК
    ВИДЕО. В память о погибших журналистах ВГТРК 
    10:13 18.06.2014
    380Гибель российских журналистов в Украине
    Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк скончался во вторник от полученных ранений при минометном обстреле под Луганском на востоке Украины. Его коллега видеоинженер Антон Волошин считался пропавшим без вести.
    Виталий Чуркин
    СБ ООН потребовал расследования гибели журналистов в Украине - Чуркин
    06:03 18.06.2014
    376Гибель российских журналистов в Украине
    Члены Совета Безопасности ООН призывают к тщательному расследованию всех инцидентов с применением насилия, в том числе в отношении журналистов.
    Ситуация в Донецкой области
    Ополченцы показали документы погибшего видеоинженера Волошина
    22:44 17.06.2014
    906Гибель российских журналистов в Украине
    Луганские ополченцы продемонстрировали журналистам документы и личные вещи видеоинженера ВГТРК Антона Волошина и рассказали об обстоятельствах его гибели, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
    Антон Волошин
    Оператор "Вестей" опознал тело погибшего под Луганском видеоинженера - ВГТРК
    22:14 17.06.2014
    594Гибель российских журналистов в Украине
    Оператор "Вестей" Виктор Денисов опознал тело своего коллеги, видеоинженера Антона Волошина, который попал под минометный обстрел под Луганском, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ВГТРК.
    Антон Волошин
    Сообщение о гибели видеоинженера Волошина появилось на сайте "Вестей"
    21:54 17.06.2014
    415Гибель российских журналистов в Украине
    Сообщение с подтверждением информации о гибели видеоинженера ВГТРК Антона Волошина на Украине появилось на сайте "Вестей". Ранее стало известно и гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Судьба видеоинженера Волошина до сих пор неизвестна - оператор "Вестей"
    20:48 17.06.2014
    64Гибель российских журналистов в Украине
    Достоверной информации о судьбе видеоинженера "Вестей" Антона Волошина, попавшего под Луганском под обстрел вместе с погибшим корреспондентом Игорем Корнелюком, по-прежнему нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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