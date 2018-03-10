Прощание с погибшим журналистом ВГТРК Антоном Волошиным проходило в студии программы "Специальный корреспондент" на улице Правды в Москве. Почтить память журналиста пришли его коллеги и просто сочувствующие люди.
В Москве состоялось прощание с погибшим в Украине видеоинженером ВГТРК Антоном Волошиным. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Проститься с погибшим пришли его близкие, друзья, одноклассники и коллеги.
Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
Украинская Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с гибелью журналиста из РФ, возложив вину за случившуюся трагедию на ополченцев "Луганской народной республики", сообщается в среду на сайте ведомства.
"Франция глубоко сожалеет о гибели 17 июня в ходе боев на востоке Украины двух российских журналистов - Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Должен быть пролит свет на все обстоятельства их гибели", - сказано в коммюнике.
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк скончался во вторник от полученных ранений при минометном обстреле под Луганском на востоке Украины. Его коллега видеоинженер Антон Волошин считался пропавшим без вести.
Луганские ополченцы продемонстрировали журналистам документы и личные вещи видеоинженера ВГТРК Антона Волошина и рассказали об обстоятельствах его гибели, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".