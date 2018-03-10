По словам адвоката Марка Фейгина, Роман Сущенко аккредитован во Франции при всех ведомствах. Поэтому, по его мнению, официальный Париж должен немедленно "вмешаться в ситуацию и проявить свою позицию по этому поводу".
Российский адвокат Марк Фейгин напомнил, что Надежду Савченко осудили в Российской Федерации, в частности, за незаконное пересечение границы. Ранее Николай Полозов уточнил, что препятствий для посещения России у нардепа нет.
Председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в эфире "ГС" заявила, что в случае предъявления Роману Сущенко официальных обвинений, для его освобождения придется "договариваться".
Российская правозащитница Зоя Светова, которая сообщила о задержании в Москве журналиста Романа Сущенко, сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что попасть в СИЗО "Лефортово" - трудная задача для адвокатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".