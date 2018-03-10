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    Марк Фейгин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 108
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    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Роману Сущенко
    04:13 26.04.2017
    63Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщил адвокат Марк Фейгин, Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о продлении Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Российский адвокат Марк Фейгин
    Фейгин сообщил о переговорах по освобождению Сущенко
    16:15 25.01.2017
    110Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин не исключил также обмена украинца Романа Сущенко на двух российских военнослужащих, которые сейчас пребывают в заключении в Николаеве.
    Марк Фейгин
    Фейгин прогнозирует освобождение "одного из крымских заложников"
    15:13 20.11.2016
    270"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Фейгин сообщил на своей странице в Facebook, что "уже в ближайшую пятницу мы ожидаем освобождения одного из крымских заложников". При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.
    Адвокат Фейгин о последствиях дела крымских диверсантов. Видео
    Адвокат Фейгин о последствиях "дела крымских диверсантов" 
    12:29 10.11.2016
    1169"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Последствием "задержания украинских диверсантов в Крыму" может быть замораживание переговоров по обмену украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и Станислава Клыха.
    Марк Фейгин. Архивное фото
    Фейгин призвал Францию вмешаться в дело журналиста Сущенко
    02:39 08.11.2016
    85Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам адвоката Марка Фейгина, Роман Сущенко аккредитован во Франции при всех ведомствах. Поэтому, по его мнению, официальный Париж должен немедленно "вмешаться в ситуацию и проявить свою позицию по этому поводу".
    Марк Фейгин
    Фейгин счел приезд Савченко в РФ "весьма странным"
    11:23 26.10.2016
    3167Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Российский адвокат Марк Фейгин напомнил, что Надежду Савченко осудили в Российской Федерации, в частности, за незаконное пересечение границы. Ранее Николай Полозов уточнил, что препятствий для посещения России у нардепа нет.
    Марк Фейгин
    Фейгину разрешили выезд за границу
    13:27 14.10.2016
    128Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам Фейгина, ему позвонили из центрального аппарата ФССП и сообщили, что запрет на выезд из РФ снят. Никаких долгов нет. Он добавил, что вылетает в Вильнюс 19 октября.
    Адвокат Марк Фейгин. Архивное фото
    Адвокату Фейгину из-за долгов запрещен выезд из России
    22:48 13.10.2016
    315Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам самого адвоката, он находится в базе Федеральной службы судебных приставов России. В то же время Фейгин заявляет, что не имеет никаких долгов перед ведомством.
    Марк Фейгин
    Фейгин добивается признания Сущенко политзаключенным
    14:22 13.10.2016
    81Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин отметил, что на данный момент ведутся переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными, о признании статуса Романа Сущенко как политзаключённого.
    Акция в поддержку Романа Сущенко под посольством РФ в Киеве
    Сущенко за два года несколько раз посещал Москву - адвокат
    10:55 11.10.2016
    502Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам адвоката Марка Фейгина, в последний раз арестованный в РФ по подозрению в шпионаже украинец Роман Сущенко прибыл в Москву в связи с делами его брата.
    Марк Фейгин
    Фейгин заявил о возможности обмена Сущенко
    16:15 10.10.2016
    275Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат задержанного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подчеркнул, что "ничем другим, кроме как обменом", данное дело завершиться не может.
    Марк Фейгин
    Сущенко грозит до 20 лет заключения - Фейгин
    20:53 08.10.2016
    747Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщается, Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения украинского журналиста и отмечает, что такие действия России являются ничем иным, как давлением на Украину.
    Акция в поддержку Романа Сущенко под посольством РФ в Киеве
    ФСБ РФ официально предъявила обвинения Сущенко в шпионаже
    17:34 07.10.2016
    282Задержание украинских журналистов в РФ
    ФСБ РФ называет Романа Сущенко сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сам задержанный украинец представляется журналистом.
    Акция в поддержку Романа Сущенко под посольством РФ в Киеве
    Дело Сущенко. На какое решение можно рассчитывать?
    17:18 07.10.2016
    705Задержание украинских журналистов в РФ
    Председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в эфире "ГС" заявила, что в случае предъявления Роману Сущенко официальных обвинений, для его освобождения придется "договариваться".
    Роман Сущенко
    Задержанному в РФ за шпионаж Роману Сущенко в пятницу предъявят обвинение
    09:29 07.10.2016
    385Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщил адвокат украинца Марк Фейгин, два дня подряд перед предъявлением обвинения ему так и не удалось встретиться с его подзащитным, поэтому не было возможности подготовиться к даче показаний.
    Марк Фейгин. Архивное фото
    Фейгин: обжаловать арест Сущенко пока невозможно
    18:09 04.10.2016
    135Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что, поскольку на его ходатайство о вступлении в дело пока не ответили, он не может обжаловать арест.
    Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин
    Новые обстоятельства. Адвокат Фейгин о журналисте Сущенко
    17:27 04.10.2016
    2386Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин в эфире радиостанции Голос Столицы сказал, что к Роману Сущенко его все еще не пропустили, и официальные власти никак это не объясняют.
    Адвокат Марк Фейгин
    Защита обжаловала арест украинца Сущенко
    21:59 03.10.2016
    105Задержание украинских журналистов в РФ
    Защита подала апелляционную жалобу в связи с арестом украинца Романа Сущенко, сообщил адвокат Марк Фейгин. По его словам, с материалами дела защите ознакомиться пока не дали.
    Адвокат Марк Фейгин. Архивное фото
    Адвокат Фейгин: подробности по аресту Романа Сущенко в Москве
    16:23 03.10.2016
    1388Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал арест украинского журналиста в России по обвинению в шпионаже и заявил, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
    Правозащитник Зоя Светова
    Адвокат Фейгин вряд ли встретится с Сущенко в ближайшие дни - правозащитник
    14:29 03.10.2016
    81Задержание украинских журналистов в РФ
    Российская правозащитница Зоя Светова, которая сообщила о задержании в Москве журналиста Романа Сущенко, сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что попасть в СИЗО "Лефортово" - трудная задача для адвокатов.
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