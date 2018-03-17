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    Политика

    СБУ выслала журналистку, которая должна была освещать выборы президента РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (36)

    (обновлено: )14305
    По информации спецслужбы, журналистка телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Работник российской телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова выслана из Украины, сообщает в субботу Служба безопасности Украина.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE
    Власть и СМИ: свои и чужие

    СБУ объясняет высылку Гончаровой "подготовкой антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

    "Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины. По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства", — говорится в сообщении спецслужбы.

    Гончарова принудительно возвращена на территорию РФ, ей запрещен въезд в Украину сроком на три года.

    Ранее Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

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