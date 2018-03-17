СБУ выслала журналистку, которая должна была освещать выборы президента РФ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Работник российской телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова выслана из Украины, сообщает в субботу Служба безопасности Украина.

СБУ объясняет высылку Гончаровой "подготовкой антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины. По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства", — говорится в сообщении спецслужбы.

Гончарова принудительно возвращена на территорию РФ, ей запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Ранее Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.