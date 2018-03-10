Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
Украинская Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с гибелью журналиста из РФ, возложив вину за случившуюся трагедию на ополченцев "Луганской народной республики", сообщается в среду на сайте ведомства.
"Франция глубоко сожалеет о гибели 17 июня в ходе боев на востоке Украины двух российских журналистов - Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Должен быть пролит свет на все обстоятельства их гибели", - сказано в коммюнике.
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк скончался во вторник от полученных ранений при минометном обстреле под Луганском на востоке Украины. Его коллега видеоинженер Антон Волошин считался пропавшим без вести.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели под Луганском корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка, сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
Депутат ПР, заместитель главы комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко не исключает, что реальные результаты расследования обстоятельств гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка попытаются замолчать.
В интернете появилось видео минометного обстрела поселка Мирного под Луганском, где сегодня был тяжело ранен российский журналист Игорь Корнелюк. Съемка была сделана оператором ВГТРК Виктором Денисовым.
Организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontieres - RSF) шокирована известием о гибели в Украине корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и вновь призывает стороны конфликта обеспечить должную защиту журналистам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".