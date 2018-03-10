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    Игорь Корнелюк (музыкант)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Игорь Корнелюк
    Корнелюк попал в базу "Миротворца"
    16:09 04.09.2017
    318Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    На сайте "Миротворца" указано, что советский и российский композитор Игорь Корнелюк был председателем жюри арт-фестиваля "Адрес: Крым.Россия" в 2017 году.
    Прощание с корреспондентом ВГТРК Игорем Корнелюком
    ФОТОЛЕНТА. Прощание с корреспондентом ВГТРК Игорем Корнелюком 
    12:50 20.06.2014
    1287Гибель российских журналистов в Украине
    Прощание с погибшим в Украине корреспондентом ВГТРК Игорем Корнелюком прошло в пятницу в студии программы "Специальный корреспондент" в Москве.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк. Скриншот с видео
    ВГТРК открыла счет для помощи семье погибшего журналиста
    13:16 19.06.2014
    127Гибель российских журналистов в Украине
    ВГТРК открыла счет для перечисления добровольных пожертвований семье погибшего от минометного обстрела под Луганском корреспондента Игоря Корнелюка, говорится в сообщении на сайте телекомпании.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
    РФ будет настаивать на международном расследовании гибели журналистов
    08:21 19.06.2014
    130Гибель российских журналистов в Украине
    Россия будет добиваться международного расследования гибели журналистов ВГТРК в Украине, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    "Репортеры без границ": с начала года в Украине погибли 5 работников СМИ
    06:53 19.06.2014
    176Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ возложила ответственность за гибель журналиста РФ на ополченцев
    23:28 18.06.2014
    2070Спецоперация на востоке Украины
    Украинская Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с гибелью журналиста из РФ, возложив вину за случившуюся трагедию на ополченцев "Луганской народной республики", сообщается в среду на сайте ведомства.
    Флаг США
    США не против расследования убийства российских журналистов в Украине
    21:32 18.06.2014
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    США не против расследования убийства российских журналистов на Украине, заявила журналистам в среду представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Игорь Корнелюк и Антон Волошин
    Прощание с погибшими в Украине журналистами ВГТРК пройдет 20 июня
    20:19 18.06.2014
    236Спецоперация на востоке Украины
    Тела погибших в Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина доставлены в Россию, прощание с ними пройдет, предположительно, 20 июня, сообщает сайт телеканала "Россия 24" в среду.
    Боец ЛНР держит паспорт журналиста ВГТРК Антона Волошина
    "ЛНР": тела погибших под Луганском журналистов отправлены в РФ
    16:41 18.06.2014
    1714Гибель российских журналистов в Украине
    "Тела журналистов вывезли из Луганска, и в настоящее время они должны быть уже на территории России", - сказал представитель администрации самопровозглашенной "Луганской народной республики".
    Эйфелева башня в Париже
    Париж соболезнует из-за гибели журналистов ВГТРК в Украине
    14:28 18.06.2014
    598Гибель российских журналистов в Украине
    "Франция глубоко сожалеет о гибели 17 июня в ходе боев на востоке Украины двух российских журналистов - Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Должен быть пролит свет на все обстоятельства их гибели", - сказано в коммюнике.
    Ополченцы в Луганске
    Репортаж с места событий: Луганск в постоянном ожидании обстрела
    14:09 18.06.2014
    1857Гибель российских журналистов в Украине
    Луганская область все глубже погружается в пучину войны. Ежедневные перестрелки, сирены воздушной тревоги, тяжелые низкие звуки разрывающихся авиационных снарядов и мин, постоянное тревожное ожидание.
    В память о погибших журналистах ВГТРК
    ВИДЕО. В память о погибших журналистах ВГТРК 
    10:13 18.06.2014
    380Гибель российских журналистов в Украине
    Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк скончался во вторник от полученных ранений при минометном обстреле под Луганском на востоке Украины. Его коллега видеоинженер Антон Волошин считался пропавшим без вести.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
    Федерация прессы Италии возмущена гибелью журналиста РФ в Украине
    07:08 18.06.2014
    339Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Национальная федерация итальянской прессы выразила возмущение в связи с гибелью корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка, отметив, что "это еще один траур для международной журналистики".
    Виталий Чуркин
    СБ ООН потребовал расследования гибели журналистов в Украине - Чуркин
    06:03 18.06.2014
    376Гибель российских журналистов в Украине
    Члены Совета Безопасности ООН призывают к тщательному расследованию всех инцидентов с применением насилия, в том числе в отношении журналистов.
    Президент Петр Порошенко в Верховной Раде
    Порошенко по просьбе ОБСЕ поручил расследовать гибель корреспондента "Вестей"
    22:17 17.06.2014
    117Спецоперация на востоке Украины
    Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать гибель под Луганском корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин
    СК РФ возбудил дело об убийстве по факту гибели журналиста в Украине
    21:13 17.06.2014
    219Гибель российских журналистов в Украине
    Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели под Луганском корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка, сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
    Ситуация на востоке
    С армии попытаются снять ответственность за гибель журналиста РФ - депутат ПР
    21:01 17.06.2014
    655Гибель российских журналистов в Украине
    Депутат ПР, заместитель главы комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко не исключает, что реальные результаты расследования обстоятельств гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка попытаются замолчать.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
    Профсоюз работников ТВ РФ обращается в ОБСЕ из-за гибели журналиста в Украине
    19:32 17.06.2014
    86Гибель российских журналистов в Украине
    Профсоюз работников телевидения России требует от ОБСЕ и международной федерации журналистов осудить киевские власти в гибели журналиста ВГТРК Игоря Корнелюка.
    Минометный обстрел, в результате которого погиб журналист ВГТРК
    ВИДЕО. Минометный обстрел, в результате которого погиб журналист ВГТРК (18+) 
    17:11 17.06.2014
    1167Гибель российских журналистов в Украине
    В интернете появилось видео минометного обстрела поселка Мирного под Луганском, где сегодня был тяжело ранен российский журналист Игорь Корнелюк. Съемка была сделана оператором ВГТРК Виктором Денисовым.
    Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
    "Репортеры без границ" шокированы гибелью журналиста под Луганском
    16:43 17.06.2014
    169Гибель российских журналистов в Украине
    Организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontieres - RSF) шокирована известием о гибели в Украине корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и вновь призывает стороны конфликта обеспечить должную защиту журналистам.
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