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    Общество

    На руководство "Борисполя" завели дело

    (обновлено: )4301
    Прокуратура завела дело из-за злоупотреблений руководства международного аэропорта "Борисполь" при проведении тендера на реконструкцию терминала "D".
    Аэропорт Борисполь
    RIA News Терентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура завела уголовное дело по факту злоупотреблений руководства международного аэропорта "Борисполь" при проведении тендера на реконструкцию терминала "D", говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

    По данным прокуратуры, аэропортом "Борисполь" были проведены открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции терминала "D", в котором приняли участие два субъекта хозяйствования.

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    Победителем торгов определено было юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не соответствующее условиям тендерной документации установленным заказчиком.

    Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера было определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ такой сложности.

    Как отмечается в сообщении, тендерным комитетом аэропорта в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок был заключен договор на сумму более 47 млн гривен.

    Реагируя на выявленные нарушения прокуратурой начато уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

    Как сообщалось ранее, работников международного аэропорта "Борисполь", которые рылись и пользовались забытыми вещами пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей.

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