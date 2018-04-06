На руководство "Борисполя" завели дело

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура завела уголовное дело по факту злоупотреблений руководства международного аэропорта "Борисполь" при проведении тендера на реконструкцию терминала "D", говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, аэропортом "Борисполь" были проведены открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции терминала "D", в котором приняли участие два субъекта хозяйствования.

Победителем торгов определено было юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не соответствующее условиям тендерной документации установленным заказчиком.

Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера было определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ такой сложности.

Как отмечается в сообщении, тендерным комитетом аэропорта в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок был заключен договор на сумму более 47 млн гривен.

Реагируя на выявленные нарушения прокуратурой начато уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, работников международного аэропорта "Борисполь", которые рылись и пользовались забытыми вещами пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей.