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    Украинец намеревался выдать Ирану тайну о фрегате "Гетман Сагайдачный"

    (обновлено: )52621
    Работник научного института пытался провезти на флешке информацию военного характера о принципах устройства гидроакустического комплекса на флагмане украинских ВМС.
    Команда украинского фрегата Гетьман Сагайдачный. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Украины, который пытался вывезти в Иран секретную информацию о фрегате "Гетман Сагайдачный" — флагмане украинских Военно-морских сил.

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    Прокуратура Киевской области сообщает в понедельник, что задержанный 55-летний мужчина работает на должности старшего научного сотрудника одного из опытных институтов. На изъятой у него флешке находилась информация о принципах устройства гидроакустических станций гидроакустического комплекса на "Гетмане Сагайдачный".

    Эти данные относятся к специальной информации военного характера и не может вывозиться без специального разрешения Государственной службы экспортного контроля. По данным прокуратуры, мужчина знал об этом, но тем не менее решился на разглашение тайны.

    Задержанного обвиняют в "нарушении установленного порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

    Напомним, ранее американский телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты".

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