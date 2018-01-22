Украинец намеревался выдать Ирану тайну о фрегате "Гетман Сагайдачный"

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Украины, который пытался вывезти в Иран секретную информацию о фрегате "Гетман Сагайдачный" — флагмане украинских Военно-морских сил.

Прокуратура Киевской области сообщает в понедельник, что задержанный 55-летний мужчина работает на должности старшего научного сотрудника одного из опытных институтов. На изъятой у него флешке находилась информация о принципах устройства гидроакустических станций гидроакустического комплекса на "Гетмане Сагайдачный".

Эти данные относятся к специальной информации военного характера и не может вывозиться без специального разрешения Государственной службы экспортного контроля. По данным прокуратуры, мужчина знал об этом, но тем не менее решился на разглашение тайны.

Задержанного обвиняют в "нарушении установленного порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Напомним, ранее американский телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты".