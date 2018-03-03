В Борисполе депутаты горсовета подрались из-за алиментов

Бюджетную сессию Бориспольского городского совета, проходившей 27 февраля, во вторник так и не закрыли. Поэтому вопросы, которые не успели рассмотреть перенесли на субботу 2 марта.

При рассмотрении вопроса о зонинге произошла драка депутатов Ярослава Годунка и Евгения Боженко. Годунок упрекнул Боженко в невыплате алиментов, за что получил удар первом в районе почек.

"Сначала ты заплатишь алименты жене на детей, а потом будешь…" — с этих слов началась драка сообщает сайт "Движение Борисполя".

Когда депутатов разняли, председательствующему пришлось поставить на место трибуну и поправлять микрофоны.

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