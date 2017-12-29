наверх
29.12.201719:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В аэропорту "Борисполь" снесут сразу два терминала

    (обновлено: )30
    Вместо двух терминалов построят пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиницу, паркинги и специальные галереи для прохода транзитных пассажиров.
    Аэропорт Борисполь
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" собираются снести терминалы B и F, заявил коммерческий директор Борисполя Георгий Зубко в своем блоге на сайте ЦТС.

    Первая свадьба в аэропорту Борисполь. Видео
    Facebook аэропорта "Борисполь"
    Первая свадьба в аэропорту "Борисполь"

    По его словам, вместо двух терминалов построят пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиницу, паркинги и специальные галереи для прохода транзитных пассажиров. 

    "Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", — написал Зубко.

    По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, за счет чего будет увеличено количество гейтов.

    "На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год", — заявил он.

    Ранее глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что передача киевского международного аэропорта "Борисполь" в концессию рассматривается правительством только в перспективе далекого будущего, в данный момент такой шаг не является целесообразным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рейтинг самых красивых людей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия