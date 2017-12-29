В аэропорту "Борисполь" снесут сразу два терминала

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" собираются снести терминалы B и F, заявил коммерческий директор Борисполя Георгий Зубко в своем блоге на сайте ЦТС.

По его словам, вместо двух терминалов построят пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиницу, паркинги и специальные галереи для прохода транзитных пассажиров.

"Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", — написал Зубко.

По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, за счет чего будет увеличено количество гейтов.

"На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год", — заявил он.

Ранее глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что передача киевского международного аэропорта "Борисполь" в концессию рассматривается правительством только в перспективе далекого будущего, в данный момент такой шаг не является целесообразным.