наверх
16.02.201816:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    За 35 минут и 120 грн. Гройсман обещает быстрый путь в Борисполь

    (обновлено: )150
    Как отметил премьер, "правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".
    Владимир Гройсман в Великобритании
    Правительственный портал

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в этом году будет построено скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом "Борисполь".

    Об этом он написал на своей странице в Twitter.

    "Правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года", — написал он.

    ​По его словам, строительство должно начаться до июня, а завершится — в декабре 2018 года.

    В то же время, и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook сообщил, что "сроки сжатые, но реальные".

    facebook.com/Kravtsov.Evg
    Экспресс до Борисполя

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Неизвестный порубил несколько автомобилей под зданием Соломенского райсуда Киева
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Спортсмены сборной Китая на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?