За 35 минут и 120 грн. Гройсман обещает быстрый путь в Борисполь

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в этом году будет построено скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года", — написал он.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 февраля 2018 г.

​По его словам, строительство должно начаться до июня, а завершится — в декабре 2018 года.

В то же время, и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook сообщил, что "сроки сжатые, но реальные".