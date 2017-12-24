Саакашвили с супругой и детьми заметили в "Борисполе" - СМИ

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В субботу, 23 декабря, около 8 утра в аэропорту "Борисполь" заметили экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщает в воскресенье "Страна" со ссылкой на очевидцев, предоставивших соответствующие фотографии с политиком.

Как отмечается, Саакашвили был в аэропорту вместе с супругой, сыновьями и собакой.

"Страна" Саакашвили с супругой и детьми заметили в "Борисполе"

"Скорее всего, Саакашвили провожал свою семью. Сам Михо на вопрос "Страны", где он находится в данный момент (в 14-00 воскресенья, 24 декабря — ред.), сказал, что сидит в кафе в центре Киева. Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь", — пишет издание.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.