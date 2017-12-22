Нидерланды заявили о готовности выдать Саакашвили паспорт

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Нидерланды готовы выдать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили нидерландский паспорт, если политик решит уехать из Украины и направит необходимый для получения документа запрос, заявил глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра.

Ранее СМИ сообщили, что министерство безопасности и правосудия Нидерландов подтвердило, что власти страны выдали визу Саакашвили на основании права на "воссоединение семьей", поскольку он женат на нидерландской подданной Сандре Рулофс.

Сам Саакашвили позже заявил, что ему не нужна виза Нидерландов, поскольку у него есть право претендовать на гражданство в этой стране, а также есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран.

"Он женат на гражданке Нидерландов, и если он направит запрос на получение паспорта, то нидерландский закон это позволит", — заявил Зейлстра на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Гааге. Цитату нидерландского министра приводит агентство Франс Пресс.

"Мы увидим, как эта ситуация будет развиваться", — добавил Зейлстра.

Представитель министерства юстиции Нидерландов Карин Донк подтвердила агентству Франс Пресс, что "адвокат Саакашвили запрашивал Службу по иммиграции и натурализации (IND) о возможности воссоединения (политика) с голландской женой… в Нидерландах". Служба IND "установила, что Саакашвили может быть выдано временное разрешение на жительство".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.