Биография Михаила Саакашвили, отмечающего 50-летие. Справка

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили в четверг, 21 декабря, отмечает 50-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Грузинский и украинский государственный деятель Михаил Николозович (Николаевич) Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси (Грузия).

В 1992 году с отличием окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право".

После окончания вуза вернулся в Грузию, где работал юристом-консультантом в государственном комитете по защите прав человека. Получив грант, отправился в страсбургский Международный институт прав человека.

Как стипендиат госдепартамента США был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), в 1994 году получил степень магистра права.

В 1995-1996 годах учился в Национальном юридическом центре университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Также проходил обучение в Страсбургском институте прав человека, в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.

Работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в нью-йоркской юридической фирме Patterson, компаниях Belknap, Webb & Tyler.

В 1995 году вернулся в Грузию, где был избран депутатом парламента от его партии "Союз граждан Грузии" (СГГ).

В 1996 году Саакашвили возглавил парламентский комитет по конституционным и юридическим вопросам.

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В августе 1998 года возглавил пропрезидентскую фракцию "Союз граждан Грузии".

В 1999 году был избран в парламент нового созыва от СГГ.

С января 2000 года представитель Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

С октября 2000 года по сентябрь 2001 года был министром юстиции Грузии.

В 2002-2003 годах возглавлял тбилисское законодательное собрание.

Осенью 2003 года вместе с Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе возглавил "революцию роз", в результате которой президент Грузии Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти.

26 ноября 2003 года был выдвинут от блоков "Национальное движение" и "Бурджанадзе-демократы" единым кандидатом на пост президента Грузии.

УНИАН Михаил Саакашвили

4 января 2004 года избран президентом Грузии (набрал 96,27% голосов избирателей).

В 37 лет Михаил Саакашвили стал самым молодым президентом в Европе.

24 ноября 2007 года Саакашвили объявил о своей отставке с поста президента Грузии.

5 января 2008 года на внеочередных выборах вновь избран президентом Грузии (53,47% голосов избирателей).

При Саакашвили в 2008 году Грузия начала подготовку к возвращению под правительственный контроль непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Абхазия, которая с 1993 года также была фактически независимой от Грузии, тем временем вытеснила грузинские войска из верхней части Кодорского ущелья. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий.

С приходом к власти президента Михаила Саакашвили с командой преимущественно молодых политиков усилилось стремление страны в европейские и евроатлантические структуры.

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18 августа 2009 года Грузия официально вышла из состава СНГ.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе, о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды.

С 2014 года — председатель Совета директоров Нового международного института лидерства (Вашингтон, США).

С января 2014 года занимал должность государственного служащего высокого ранга в университете Тафтса (Бостон, США).

facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвили принимал активное участие в Революции достоинства, которая привела к смене власти в Украине в феврале 2014 года, где выступал с поддержкой нового курса Украины.

13 февраля 2015 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Михаила Саакашвили своим внештатным помощником, а также указ о его назначении председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины.

30 мая 2015 года стало известно, что президент Украины предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил, что принял решение подать в отставку из-за нежелания властей бороться с коррупцией.

10 ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Михаила Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации. Саакашвили также был освобожден от должности внештатного советника президента.

19 ноября 2016 года объявил о начале работы собственной политической партии "Движение новых сил" ("Рух новых сил").

26 июля 2017 года по указу президента Украины был лишен украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США.

10 сентября Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов.

5 декабря Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Украины Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения.

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В тот же день сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

скриншот видео Михаил Саакашвили вылез на крышу дома из-за обыска в его квартире

11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Саакашвили владеет грузинским, английским, французским, русским, украинским и испанским языками.

Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.