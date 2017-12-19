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    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос

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    Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
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    Окружающим не было слышно, кем представился мужчина, а позже на камеры это делать он отказался, заявив, что не обязан. Саакашвили в ответ начал кричать, что без адвокатов ничего получать не будет и вручать документ ему не имеют право.

    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН
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    Тогда ему предложили забрать повестку по адресу.

    "Вам должно быть стыдно, вы служите ворам и бандитам!", — ответил политик и принялся уходить от правоохранителя в сторону авто.

    "Ну это не серьезно", — сказал в след тот.

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    Сотрудника правоохранительного органа окружили сторонники и не давали приблизиться к Саакашвили, пока тот садился в машину.

    "Слышь, тебе сказано нормальным голосом, отцепись от человека, тебя никто не вручает. Нормальным людям не мешай. Не давайте ему пройти", — кричали сторонники оппозиционера.

    Пока стороны спорили, кто кому препятствует, Саакашвили уехал.

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент