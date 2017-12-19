СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос

Окружающим не было слышно, кем представился мужчина, а позже на камеры это делать он отказался, заявив, что не обязан. Саакашвили в ответ начал кричать, что без адвокатов ничего получать не будет и вручать документ ему не имеют право.
Тогда ему предложили забрать повестку по адресу.
"Вам должно быть стыдно, вы служите ворам и бандитам!", — ответил политик и принялся уходить от правоохранителя в сторону авто.
"Ну это не серьезно", — сказал в след тот.
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Сотрудника правоохранительного органа окружили сторонники и не давали приблизиться к Саакашвили, пока тот садился в машину.
"Слышь, тебе сказано нормальным голосом, отцепись от человека, тебя никто не вручает. Нормальным людям не мешай. Не давайте ему пройти", — кричали сторонники оппозиционера.
Пока стороны спорили, кто кому препятствует, Саакашвили уехал.