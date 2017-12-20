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    Аналитика и комментарии

    Хроника 19 декабря: резолюция ООН по Крыму, письмо Саакашвили к Порошенко

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (748)

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    Накануне экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия, а в Киеве вчера зажгли огни на главной новогодней елке Украины.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили садится в автомобиль возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 19 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, ОБСЕ заявила о максимальном числе обстрелов за год в Донбассе, Рада заменила слово "инвалид" в законодательстве, помимо этого в Украине за прошедшие сутки из-за погодных условий произошло более 1,3 тыс. ДТП. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

    Генассамблея ООН во вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В ходе голосования в ГА ООН во вторник за резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу Украины — большинство европейских стран и США, а также Грузия. 

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    Поддержка Украины "не является безусловной" — ЕС

    Поддержка, которую Евросоюз оказывает Украине, не является безусловной, заявили в офисе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в ответ на обращение ряда украинских общественных организаций. Документ был размещен во вторник на сайте коалиции "Реанимационный пакет реформ". Общественники пожаловались в Брюссель на недостаточное продвижение реформ в стране.

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    ОБСЕ заявила о максимальном числе обстрелов за год в Донбассе

    Председатель СММ ОБСЕ Ертурул Апакан заявил, что в Донбассе резко выросло количество обстрелов. По его словам, вечером в понедельник начался обстрел поселка Новолуганское из "Града". Украинские силовики заявили, что в Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела их позиций, двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения. 

    Саакашвили обратился к Порошенко с призывом добровольно уйти в отставку

    Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия. Он также утверждает, что часть преданных соратников главы государства в неформальных беседах говорят, что он "давно потеряли чувство реальности". "Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы", — добавил политик.

    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Facebook Михаила Саакашвили
    Саакашвили обратился к Порошенко с призывом добровольно уйти в отставку

    Рада заменила слово "инвалид" в законодательстве

    Верховная Рада в соответствие с официальным переводом текста Конвенции о правах людей с инвалидностью заменила в законодательстве слово "инвалид" на "человек с инвалидностью". Кроме того, в законах слова "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменяются на "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны". 

    В снежном плену

    На трассе Киев — Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовых автомобилей. Нацполиция развернула в пяти областях страны пункты помощи для водителей, которые застряли в дороге из-за снегопада. В Украине за прошедшие сутки из-за погодных условий произошло более 1,3 тыс. ДТП, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

    Коллектив "Запорожьеоблэнерго" объявил забастовку из-за долгов по зарплате

    Трудовой коллектив энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, объявил забастовку из-за трехмесячной задолженности по заработной плате. Год назад предприятие также было в шаге от массовой забастовки из-за долга по зарплатам в размере 42 миллионов гривен. 

    В Киеве зажгли главную елку страны. Видео
    facebook.com/livetsn
    В Киеве зажгли главную елку страны

    Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

    Соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, но не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Эмиль заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он считает вложения в биткоин самыми экстремальными инвестициями, которые только можно сделать. 

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    Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным, установленный ООН в 1995 году. В этот же день в Украине отмечается профессиональный праздник — День адвокатуры. А Православная Церковь 19 декабря отмечает День святителя Николая Чудотворца.

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    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент