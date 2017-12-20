Саакашвили не придет в СБУ на допрос - адвокат

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не придет на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря, заявил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий.

Ранее Саакашвили попытались вручить повестку на допрос во время его пребывания в Генеральной прокуратуре Украины. Туда он явился, однако отказался подниматься в кабинет к следователю.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря.

"У нас 22 декабря апелляция на 11:15, поэтому мы не можем пойти на допрос, это — первое, второе — повесток никаких мы не получали. Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка", — заявил Чорнолуцкий в комментарии "Украинской правде".

По его словам, повестка от СБУ не приходила ни по месту проживания Саакашвили по улице Костельной в Киеве, ни на почтовый адрес адвоката.

"Теперь мы ожидаем другой день от СБУ, и мы ожидаем повестку, которая придет по почте", — заметил Чорнолуцкий.