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    Саакашвили не придет в СБУ на допрос - адвокат

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    (обновлено: )19930
    Еще 18 декабря сотрудники СБУ попытались вручить ему повестку, однако адвокат политика настаивает на том, что уведомление должно прийти по почте.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили и его адвокат Руслан Чернолуцкий возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не придет на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря, заявил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий.

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    Ранее Саакашвили попытались вручить повестку на допрос во время его пребывания в Генеральной прокуратуре Украины. Туда он явился, однако отказался подниматься в кабинет к следователю.

    Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря.

    "У нас 22 декабря апелляция на 11:15, поэтому мы не можем пойти на допрос, это — первое, второе — повесток никаких мы не получали. Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка", — заявил Чорнолуцкий в комментарии "Украинской правде".

    По его словам, повестка от СБУ не приходила ни по месту проживания Саакашвили по улице Костельной в Киеве, ни на почтовый адрес адвоката.

    "Теперь мы ожидаем другой день от СБУ, и мы ожидаем повестку, которая придет по почте", — заметил Чорнолуцкий.

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