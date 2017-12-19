Саакашвили идет на мировую, Банковая показала письмо от Михо Порошенко

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В письме к президенту Петру Порошенко Михаил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок, пишет 19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Он (Михаил Саакашвили — Ред.) высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем", — написал Цыголко.

Facebook Святослава Цеголко Скриншот письма Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко

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Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги, об этом сообщили его сторонники. На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".



