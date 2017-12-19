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    Саакашвили идет на мировую, Банковая показала письмо от Михо Порошенко

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (744)

    (обновлено: )113029
    По словам главы государства Святослава Цеголко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили и следователь ГПУ Александр Говорущак в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В письме к президенту Петру Порошенко Михаил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок, пишет 19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

    "Он (Михаил Саакашвили —  Ред.) высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем", — написал Цыголко.

    Facebook Святослава Цеголко
    Скриншот письма Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко

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    Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги, об этом сообщили его сторонники. На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".


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