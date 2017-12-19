Подтверждена подлинность письма Саакашвили к Порошенко

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украниа. Пресс-служба лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердила подлинность письма политика, адресованного президенту Петру Порошенко, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Письмо Саакашвили написано на русском языке с орфографическими ошибками — он пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры. Однако, как указал Цеголко, политик не сдержал слово.

"Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая (на улице Банковой расположена Администрация президента — Ред.) опубликовала это письмо — это слабая позиция", — сообщили в пресс-службе интернет-изданию "Украинская правда".

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В пресс-службе политика считают, что публикацией этого письма планировали дискредитировать Саакашвили. "Они пытались дискредитировать Михаила Саакашвили с помощью "утечек" информации, будто он просил прощения и обещал снять палатки возле Верховной Рады и прекратить марши. Так вот, это все ложь", — сказали в пресс-службе.

Facebook Святослава Цеголко Скриншот письма Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. По данным Нацгвардии, 60 украинских военнослужащих пострадали во время столкновений, 15 из них госпитализированы.