Рада ответила Саакашвили: депутаты увеличат тюремные сроки за захват зданий

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконный захват зданий, в том числе профсоюзных, говорится в законопроекте №7412, который внесен на рассмотрение парламента.

В минувшие выходные во время акции протеста сторонников Михаила Саакашвили они захватили Орктябрьский дворец в центре Киева. Во время захвата 17 декабря в дворце проходил концерт.

В пояснительной записке к законопроекту народный депутат от БПП Сергей Каплин прямо указал, что он разработан как реакция на попытку захвата Октябрьского дворца.

За подобные захваты авторы законопроекта предлагают сажать в тюрьму на 7 лет. Действующее законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти до 5 лет заключения.

Напомним, что на 24 декабря в Киеве запланирована массовая акция противников регулярных протестов, организованных Михаилом Саакашвили. Они назвали свой митинг "Кофе на Крещатике".