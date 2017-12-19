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    Политика

    Рада ответила Саакашвили: депутаты увеличат тюремные сроки за захват зданий

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (744)

    (обновлено: )18101
    Спустя два дня после штурма Октябрьского дворца в Киеве на рассмотрение парламента депутат от БПП внес законопроект, который усиливает уголовную ответственность за захват зданий.
    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконный захват зданий, в том числе профсоюзных, говорится в законопроекте №7412, который внесен на рассмотрение парламента.

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    Соцсети остро ответили на штурм "Октябрьского" сторонниками Саакашвили

    В минувшие выходные во время акции протеста сторонников Михаила Саакашвили они захватили Орктябрьский дворец в центре Киева. Во время захвата 17 декабря в дворце проходил концерт.

    В пояснительной записке к законопроекту народный депутат от БПП Сергей Каплин прямо указал, что он разработан как реакция на попытку захвата Октябрьского дворца.

    За подобные захваты авторы законопроекта предлагают сажать в тюрьму на 7 лет. Действующее законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти до 5 лет заключения.

    Напомним, что на 24 декабря в Киеве запланирована массовая акция противников регулярных протестов, организованных Михаилом Саакашвили. Они назвали свой митинг "Кофе на Крещатике".

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