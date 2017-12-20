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    Саакашвили согласился прийти на допрос - СМИ

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    Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что его подзащитный готов прийти на допрос в СБУ, но не сможет это сделать технически.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили
    УНИАН

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Бывший председатель Одесской ОГА  и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прийти на допрос в Службу безопасности Украины в начале следующей недели.

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    Об этом сообщил УНН его адвокат Игорь Чернолуцкий.

    "В пятницу у нас будет главное событие — Апелляционный суд. Поэтому мы технически не сможем прибыть на допросе", — сказал адвокат.

    При этом он отметил, что от СБУ официальной повестки о вызове не было.

    "Но мы готовы решать этот вопрос (о допросе — Ред.) с СБУ, чтобы он состоялся, возможно в начале следующей недели", — добавил Чернолуцкий.

    Ранее Саакашвили попытались вручить повестку на допрос во время его пребывания в Генеральной прокуратуре Украины. Туда он явился, однако отказался подниматься в кабинет к следователю.

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