Саакашвили согласился прийти на допрос - СМИ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Бывший председатель Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прийти на допрос в Службу безопасности Украины в начале следующей недели.

Об этом сообщил УНН его адвокат Игорь Чернолуцкий.

"В пятницу у нас будет главное событие — Апелляционный суд. Поэтому мы технически не сможем прибыть на допросе", — сказал адвокат.

При этом он отметил, что от СБУ официальной повестки о вызове не было.

"Но мы готовы решать этот вопрос (о допросе — Ред.) с СБУ, чтобы он состоялся, возможно в начале следующей недели", — добавил Чернолуцкий.

Ранее Саакашвили попытались вручить повестку на допрос во время его пребывания в Генеральной прокуратуре Украины. Туда он явился, однако отказался подниматься в кабинет к следователю.