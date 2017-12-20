Саакашвили обратился к Порошенко с призывом добровольно уйти в отставку

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия.

"Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", — заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

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Он также утверждает, что часть преданных соратников главы государства в неформальных беседах говорят, что он "давно потеряли чувство реальности".

"Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы. Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подскажут Вам правильное решение. Это решение спасет не только Вас, но и очень многих людей, чья судьба неразрывно связана с Украиной", — добавил политик.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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Печерский районный суд Киева вечером 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.