Почему Порошенко избегает прямого диалога с Саакашвили? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева избирал меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого обвиняют по трем эпизодам. В частности, политику вменяют содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Прокуратура просила для политика круглосуточный домашний арест, поскольку именно такая мера пресечения гарантирует безопасность подозреваемому. В зале Печерского райсуда находились депутаты Верховной Рады Юлия Тимошенко, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и другие нардепы, которые просили суд отдать им Саакашвили на поруки.

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Между тем сам экс-губернатор заявлял, что он не задержанный, а военнопленный. Саакашвили также пригрозил, что будет голодать до смерти, если его вернут в тюрьму.

Западные дипломаты, комментируя задержание политика, отмечают, что это внутреннее дело Украины, и оно должно быть решено законным путем. В частности, об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, добавив, что дело Саакашвили является "очередным тестом" для украинского суда.

Как будет продвигаться дело Саакашвили в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический консультант Петр Охотин.

Скриншот 112 Украина Политический консультант Петр Охотин

(текст публикуется на языке оригинала)

Що думаєте з приводу суду?

— У даному випадку Саакашвілі як політик вибудовує досить гарну лінію захисту і грає на свою біографію. Фактично, через те, що він зараз стає одним з основних опонентів Порошенка, принаймні за його заявами, є гарна можливість для привернення до його ситуації міжнародної уваги. Знову ж таки, це певна гарантія того, що його не екстрадують у Грузію. Крім його політичної опозиції до Порошенка, я би виокремлював також стратегію щодо політичного переслідування Саакашвілі. Зараз він якомога більше дає аргументів щодо того, що факти політичного переслідування існують.

Чи є міжнародний резонанс цієї справи?

— Я би відділяв діяльність Саакашвілі, "Руху нових сил", особливо за останній місяць, від того, яким чином Саакашвілі був позбавлений громадянства. Занепокоєння міжнародних лідерів зрозуміле. Багато хто з них підтримував Саакашвілі під час війни з РФ, багато хто з них слідкував за тим, як Порошенко запрошував Саакашвілі до себе робити реформи. Вони бачать, що буває з тими людьми, кого президент України запрошує на работу. Вони насторожі тим, що президент так по-барськи розпоряджається, кому давати громадянство, кому ні.

Юрист Євген Пронін висловив думку, що доказова база з юридичної точки зору в цій справі досить хитка. Він зазначив, що допомогти довести вину Саакашвілі може лише якийсь козир.

— Свого часу я уважно читав книжку Саакашвілі "Пробудження сили". Він називає однією зі стратегій боротьби з владою — змушувати її робити помилки. Таким чином Саакашвілі працював проти Шиварнадзе, таким чином українські політики, в тому числі Порошенко, працювали проти Януковича. Бачимо, що Порошенко допускає помилки з Саакашвілі. Починаючи з того, як у Саакашвілі забрали громадянство, далі як його допустили в Україну, далі як дивилися на його наметове містечко і т.д. Замість діалогу, замість з'ясування можливо наболілих питань ми бачимо, що Порошенко просто через якісь свої органи влади намагається боротися з Саакашвілі.

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Чому ви вважаєте, що це Порошенко бореться з Саакашвілі? Є ж правоохоронні органи, суд. До чого тут президент?

— Я думаю, що основним доказом є те, як президент зараз працює з судами. По-друге, доказом є інформаційна політика, зокрема "П'ятого каналу". Я маю на увазі, як висвітлюють справу Саакашвілі. А основним доказом є саме те, з чого почалася справа Саакашвілі, тобто, позбавлення його громадянства.

Яка буде політична доля Саакашвілі в Україні після цього суду? Як це вплине на політичний капітал Тимошенко, яка вирішила підтримати Саакашвілі і навіть взяти його на поруки?

— Тимошенко однозначно підвищує свій політичний капітал через підтримку екс-президента Грузії Саакашвілі. Зокрема, якщо раніше "Рух нових сил" протиставляли Юлії Тимошенко, то зараз ми бачимо, що вони союзники. Знову-таки, помилка Порошенко в тому, що він допустив об'єднання Саакашвілі і Тимошенко проти себе. Зараз вони публічно заявляють, що одним фронтом йдуть проти президента. Скандал навколо Саакашвілі і його переслідування дозволили Саакашвілі самому озвучувати те, що уряд Тимошенко надавав військову допомогу Грузії. Хоча до цих подій дуже часто людьми, близькими до АП, розкручувалася версія, що Тимошенко якраз не хотіла надавати допомогу Саакашвілі.

Щодо фінансування протестних акцій, що відбувалися у Києві. Разом з Саакашвілі одними з активних організаторів цих протестних акцій були представники "Самопомочі", але чомусь на поруки його бере саме представниця БЮТ. Чому "Самопоміч" не залучена у процес?

— Зараз є питання, чи вважати Єгора Соболєва і Семена Семенченко повноправними членами "Самопомочі". Принаймні, з огляду на те, що вони створили нову організацію, випускають газети під цією назвою "Визволення", ведуть окрему політику, у мене складається враження, що зараз вони трохи випадають з генеральної лінії партії "Самопоміч". Тому я допускаю, що ставлення "Самопомочі" до Саакашвілі зараз не викристалізувалося саме через дискусії у партії.

Напомним, Печерский райсуд Киева отпустил лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили без назначения меры пресечения.

Юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин считает, что ГПУ не сможет доказать виновность политика без козыря в рукаве, потому что озвученная прокуратурой база доказательств достаточно шаткая.