Политический консультант Петр Охотин отметил, что Украина стала заложницей имперских амбиций стран-соседей, которые спекулируют на вопросе языка, дабы отвлечь внимание избирателей от провальной экономической политики.
Политический консультант Петр Охотин в эфире "Голоса Столицы" заявил, что дальше стоит ожидать некой политической игры с использованием силовых органов: МВД со стороны Яценюка и НАПК - со стороны Порошенко.
Политический аналитик Петр Охотин в эфире "ГС" заявил, что, несмотря на гражданскую активность и интерес общества к процессу против Насирова, вероятность его выхода на свободу через пару месяцев – 80%.
Политолог Петр Охотин заявил, что пока Украина будет остро реагировать на заявления других стран, даже если это больно бьет по национальным эмоциям, государство будет находится лишь на втором плане мировой политики.
Политический аналитик Пётр Охотин в эфире "ГС" отметил, что инициатива генпрокурора Юрия Луценко рассмотреть в Раде изменения к закону о заочном осуждении обусловлена тем, что такой подход к расследованию вызывал много вопросов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".