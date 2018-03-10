наверх
10.03.201809:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Петр Охотин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Петр Охотин
    Политики думают о президентстве, а не об Украине - Охотин
    08:36 16.02.2018
    195Политический кризис: страна в тупике
    Политический аналитик Петр Охотин отмечает, что все в Европе захотят использовать протесты в Украине в своих целях, поэтому задача политиков - сконцентрироваться на будущем страны.
    Политический консультант Петр Охотин
    Что на самом деле решает ПАСЕ? Мнение эксперта
    20:37 24.01.2018
    805Резолюция ПАСЕ по Украине
    Невыполнение Украиной резолюции ПАСЕ прямо не повлияет на Украину, однако оставит отпечаток на ее репутации, считает политический консультант Петр Охотин.
    Политический консультант Петр Охотин
    Антикорсуд хотят создать, никого из политиков не обидев — политолог
    10:32 29.12.2017
    97
    Из-за проблем с антикорсудом есть риск потерять безвиз, но в ближайшие два года власть будет пытаться этого не допустить, считает политолог Петр Охотин.
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Почему Порошенко избегает прямого диалога с Саакашвили? Мнение эксперта
    14:59 13.12.2017
    2019Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению политического консультанта, Саакашвили выстраивает хорошую линию своей защиты, настаивая на политическом преследовании со стороны украинской власти.
    Петр Охотин
    Эксперт: в Украине судебная система полностью зависима от Порошенко
    11:36 24.11.2017
    143
    Громкие антикоррупционные дела доведут до конца только тогда, когда это будет выгодно действующей власти, судебная реформа не поможет решить эти вопросы, считает политический аналитик.
    Петр Охотин
    Украина на глазах теряет союзников в ЕС - Охотин
    18:21 11.10.2017
    1399Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Политический консультант Петр Охотин отметил, что Украина стала заложницей имперских амбиций стран-соседей, которые спекулируют на вопросе языка, дабы отвлечь внимание избирателей от провальной экономической политики.
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе - Охотин
    13:05 12.09.2017
    1590"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Если бы президент Порошенко сразу занял четкую позицию относительно экс-губернатора Одесской области, ситуации с прорывом госграницы могло бы и не быть, допускает политический аналитик Петр Охотин.
    Петр Охотин
    Эксперт: Украина намерена давить на Россию, от которой финансово зависима
    03:10 10.09.2017
    851Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире "ГС" отметил, что по результатам прошлого года Российская Федерация неожиданно оказалась экономическим партнером №1 Украины.
    Петр Охотин
    Эксперт: Саакашвили - повод проверить готовность страны к протестам
    08:56 04.09.2017
    333"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Михаил Саакашвили перестал быть интересным для украинского политикума, в частности для Петра Порошенко, после того, как проиграл выборы в Грузии, говорит политический консультант Петр Охотин.
    Нардеп Олесь Довгий
    Снятие неприкосновенности с Довгого парализовало бы парламент - эксперт
    03:54 05.07.2017
    380Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политический эксперт Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если бы с Олеся Довгого сняли неприкосновенность, то рухнула бы вся система договоренностей между парламентом и властью.
    Юрий Луценко
    Разрушитель системы. Луценко превратился в угрозу депутатам - Охотин
    07:23 04.07.2017
    450Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политический аналитик Петр Охотин считает, что правосудие, юриспруденция и Юрий Луценко - несколько разные категории, поскольку действующий генпрокурор, прежде всего, политик.
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    Штурм Киевсовета: ощутившие адреналин войны поняли, как добиться своего
    02:54 02.06.2017
    810Радикальный экстремизм охватил Украину
    Государство просто не понимает, как удовлетворить потребности народа и продолжает жить по-старому, заявил в эфире "ГС" политический аналитик Петр Охотин.
    Петр Охотин
    Охотин: удар по главе НАПК - месть "НФ" за Мартыненко
    12:39 27.04.2017
    408
    Политический консультант Петр Охотин в эфире "Голоса Столицы" заявил, что дальше стоит ожидать некой политической игры с использованием силовых органов: МВД со стороны Яценюка и НАПК - со стороны Порошенко.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Почему Насиров подложил Порошенко жирную свинью? Мнение эксперта
    15:42 07.03.2017
    2975Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире "ГС" заявил, что, несмотря на гражданскую активность и интерес общества к процессу против Насирова, вероятность его выхода на свободу через пару месяцев – 80%.
    Петр Охотин
    Политолог: заявления польских властей по УПА - заигрывание с электоратом
    11:31 31.01.2017
    645Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политолог Петр Охотин заявил, что пока Украина будет остро реагировать на заявления других стран, даже если это больно бьет по национальным эмоциям, государство будет находится лишь на втором плане мировой политики.
    Петр Охотин
    "Шутки" со списками Савченко могут стоить пленным жизни - эксперт
    00:12 12.01.2017
    335Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Политический консультант Петр Охотин в эфире "ГС" заявил, что Надежда Савченко должна была, прежде всего, связаться с родными пленных и спросить их разрешения на публичную кампанию.
    Петр Охотин
    Онищенко показывает никчемность обвинений украинского правосудия - Охотин
    23:24 18.12.2016
    642Онищенко: новая партия компромата
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что экс-нардеп Александр Онищенко ждет смены политических лидеров в Украине.
    Петр Охотин
    Запад давно закрывал глаза на недемократический режим в Таиланде – политолог
    12:19 08.12.2016
    157
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире Голоса Столицы заявил, что скандальную биографию нового короля Таиланда, вероятно, подчищали западные медиаэксперты.
    Петр Охотин
    Эксперт: после вручения подозрения Янукович из свидетеля стал подозреваемым
    04:10 29.11.2016
    403Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический эксперт Петр Охотин в эфире ГС отметил, что перевод экс-президента Виктора Януковича из категории свидетеля в подозреваемого дает повод надеяться на успешное расследование дела.
    Петр Охотин
    Заочное осуждение Януковича: Луценко торопится к годовщине Майдана – Охотин
    20:45 06.11.2016
    289Дело Новинского. Прикосновенен
    Политический аналитик Пётр Охотин в эфире "ГС" отметил, что инициатива генпрокурора Юрия Луценко рассмотреть в Раде изменения к закону о заочном осуждении обусловлена тем, что такой подход к расследованию вызывал много вопросов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Петр Охотин
    Политики думают о президентстве, а не об Украине - Охотин
    08:36 16.02.2018
    195
    Политический аналитик Петр Охотин отмечает, что все в Европе захотят использовать протесты в Украине в своих целях, поэтому задача политиков - сконцентрироваться на будущем страны.
    Все теги

    Персоны

    Организации