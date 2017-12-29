Антикорсуд хотят создать, никого из политиков не обидев — политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На сайте парламента опубликован текст президентского законопроекта о создании Антикорсуда. К слову, президентский документ ждали целый год.

Положения о подсудности дел уже вызвали критику у многих экспертов. В частности, Высший антикоррупционный суд сможет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более пятисот прожиточных минимумов – сейчас это 850 тысяч гривен. По мнению экспертов, в виду этого Антикоррупционный суд могут заблокировать массивом дел не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и налоговых органов.

Эксперты также полагают, что закон прописан так, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман Антикоррупционный суд, могут рассматриваться не только этой структурой.

Подчеркнем, что в разработке законопроекта принимали участие европейские эксперты. Однако буквально за час до публикации проекта на сайте Верховной Рады в ОБСЕ открестились от текста, указав, что в разработке документа участие не принимали, поэтому не берутся утверждать, соответствует ли данный документ нормам, которые сформулированы в выводах Венецианской комиссии.

Насколько законопроект будет способствовать борьбе с коррупцией среди топ-чиновников и необходимость создания Антикорсуда, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На ваш думку, чому такі пристрасті зараз розгортаються навколо цього питання щодо створення Антикорупційного суду, навколо законопроекту, в якому проігнорована значна частина зауважень закордонних партнерів, але все ж таки сам законопроект вже є?

— Мені здається, що при написанні закону про Антикорупційний суд застосували принцип «і нашим, і вашим». Тобто, з одного боку, для галочки все-таки створити цей суд, а з іншого боку, не зачепити інтересів основних гравців. Зокрема, тих політиків, які допомагають чинній владі, і, власне, які хочуть зберегти свій вплив. Антикорупційний суд першим чином ударить по їх майновому стану, по їх ресурсах, і це призведе до того, що вони зменшать свій політичний вплив. Цього вони не хочуть. Тому і так затягують весь процес.

Давайте згадаємо ситуацію з НАЗК. Свого часу воно теж створювалося як прогресивний орган, однак вже наприкінці 2017 року ми бачили низку скандалів. Зокрема, заяву Соломатіної про те, що є так звані куратори з Банкової. І якщо ми згадаємо нещодавню заяву єврокомісара, де також згадувався і безвіз у контексті боротьби України з корупцією, то там лунала фраза, що потрібно відновити довіру до антикорупційних органів, зокрема, до НАЗК. Тобто, формально НАЗК був створений, формально цей орган навіть працює. Однак, очевидно, ті результати, які принесла його робота, не задовольнили західних партнерів, і в принципі, провокують їх на такі досить гострі заяви.

У разі подальших проблем з антикорупційними структурами і зі створенням Антикорсуду, Україна дійсно ризикує втратити безвізовий режим?

— Ризик такий є завжди. Однак, мені здається, що найближчі два роки влада все-таки намагатиметься балансувати і не допустити цього. У 2019 році будуть вибори президента, і, власне, втрата безвізу сильно вдарить по його рейтингах. ЄС зараз не дуже сильний, Україна відбудовується не по лекалах західних розвинутих демократій, що насторожує. І, відповідно, змушує припускати, що ймовірність втратити безвіз все-таки зберігається.

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На Вашу думку, нам необхідний закон про Антикорупційний суд і сам суд?

— У даному випадку Антикорупційний суд — це річ необхідна з декількох причин. По-перше, з причини подолання корупції у вищих ешелонах влади, по-друге, це конкретна вимога європейської спільноти. І знову тут головне питання — хто і як потраплятиме в цей суд, і наскільки він забезпечить гучні справи. Потреба така є, але знову-таки бачимо вже досвід того самого НАЗК, коли до антикорупційного органу з'являються дуже конкретні і погані питання.

К слову, член совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков полагает, что требования к антикорсудьям настолько завышены, что конкурс по их отбору может длиться бесконечно.

Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что необходимость антикорсуда Украине навязывают, он нам не нужен.