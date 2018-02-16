Политики думают о президентстве, а не об Украине - Охотин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальная разведка США оценила факторы, угрожающие экономическому возрождению Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее внешней политике. Об этом говорится в докладе директора разведки Штатов Дэна Коутса. Он считает, что недовольство украинской властью может привести к досрочным выборам. А этим попытается воспользоваться Россия, чтобы изменить прозападную ориентацию Киева.

Возможные варианты развития событий, изложенные в документе, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дослідження Національної розвідки США, де фігурує Україна, наскільки воно регулярне?

— Насправді, дослідження відповідає всім необхідним методам, воно говорить про готовність людей, і в даному випадку вже лише лінивий не говорить про те, що в Україні соціальна нерівність дуже виросла. Відповідно, є ґрунт для соціального протесту. Але, по-перше, потрібна сила, яка б могла організувати ці протести в Україні, зараз її немає. По-друге, необхідний якийсь медіа-привід, який би сколихнув суспільство і показав, що є не просто абстрактна проблема, а потрібно згуртуватися і разом з цим піднятися, як це було свого часу з тим, що відклали Асоціацію з ЄС. Тому дослідження показало готовність, настрій, але для того, щоб це стало реальністю, поки що умов я не бачу.

Чому це дослідження проводить саме національна розвідка США?

— Ще коли я навчався в університеті, то найбільш релевантні дані з економіки я брав на CIA Facebook, це інформація сайту ЦРУ, там дійсно є гарна методологія, вони збирають цю інформацію, насправді, в цьому нема нічого поганого. Мало того, напевно те, що це дослідження опубліковано публічно, показує якраз те, що ніхто не робить з цього великого секрету. Не секрет, що функцією розвідки якраз і є збір даних і їх аналіз.

Стосовно можливості дочасних виборів — про які вибори йдеться? Президентські чи парламентські?

— Насправді, для того, щоб зараз відбулися дочасні вибори, то має бути декілька факторів. Якщо говорити про президентські вибори, то президент має піти у відставку, або причиною може стати його біологічна смерть, або імпічмент. Це основні причини, що можуть привести до відставки. Зараз я сподіваюсь, що з Петром Порошенком все буде добре, тому підстав для дострокових президентських виборів не бачу. Щодо парламентських виборів, то ситуація, якщо говорити по закону, теж досить подібна, причин таких особливих немає, у нас нема кризи, Верховна Рада працює, незважаючи на те, що коаліція як така розпалася. Відповідно, наразі я якраз щодо цього прогнозу підстав не бачу.

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Яку мету може переслідувати публікація цієї доповіді? Кому це сигнал?

— Я думаю, якби готувалася дестабілізація, то ніхто б про ці факти не говорив. В даному випадку мова швидше йде якраз про публічне дослідження, публічний замір ситуації і публічну гіпотезу. Тому раджу ставитися до цих даних як до такого простого, але ефективного звіту.

Хтось з наших політиків може відреагувати?

— Я думаю, що зараз найбільше з ситуації отримає Юлія Тимошенко, оскільки бачимо, що вона вже фактично намагається генерувати різні інформаційні приводи, щоб показати, що вона — гідна заміна Порошенку. Постійно штаб "Батьківщини" друкує рейтинги, де Юлія Тимошенко лідирує, за їх даними. Вчора вона була на одному з телеканалів, де говорила про те, що візьме участь в Мюнхенській конференції і розкаже свій план щодо врегулювання ситуації на Донбасі, хоча раніше це була тема лише головнокомандуючого Петра Порошенка. Тому я думаю, що зараз основною силою з існуючих гравців, які вже конкретно заявили про свої наміри, є саме вона. Якщо говорити про інших гравців, на кшталт Святослава Вакарчука, чи кого там ще розглядають як альтернативу Порошенку, то поки вони ще не висловили готовність бути самодостатніми політичними гравцями.

Чому Ви концентруєтесь саме на президентові і не згадуєте інших відповідальних за реформи чи їх строковість в країні?

— 31 грудня цього року фактично починається вже президентська кампанія. Неформально вона почнеться, я думаю, з вересня цього року. Влітку, як завжди, буде затишшя, і зараз вже йтиме повна підготовка штабів. Посада президента в Україні є ключовою, той, хто отримає пост президент, швидше за все, матиме найбільшу можливість також впливати на парламентські вибори. Основні еліти, в тому числі, фінансові гравці, також будуть домовлятися з тим, хто стане президентом. Тому зараз політичні гравці сконцентровані саме на цій посаді і на даті 31 березня наступного року.

Щодо інформації з цього звіту, що незадоволення українців владою може не лише призвести до дочасних виборів, а ситуацією спробує скористатися Росія. Як це може відбуватися?

— По-перше, дуже часто в Україні буває спекуляція навколо того, що втрутиться Росія. І така риторика також дуже вигідна владі, тому що будь-який протест можна придавити через те, що там нібито є рука Кремля. Ми пам'ятаємо, як свого часу фактично загасили протести, через те, що нібито існує план "Шатун" і фактично цим перебили порядок денний. Але водночас, російський фактор не можна теж повністю відкидати, адже в Молдові свого часу росіянам вдалося привести до влади президента Ігоря Додона і цим спричинити потужну кризу між парламентом і президентом. Тому, власне, будь-яка країна, яка має свою суб'єктність, чи то Росія, чи то Туреччина, яка теж може грати свою гру, чи Європа, звісно, що будуть використовувати ці протести в своїх цілях. І якраз завдання українських еліт — зрозуміти, куди все ж таки йде Україна і концентруватися не на посаді, навіть, такій ласій як президент, а на майбутньому України.

Мова лише про протест? Не можуть українські політики мати бажання домовитися, розрулити чи підігравати?

— В даному випадку я не говорив лише про протест. Я говорив також про фінансування певних груп і в даному випадку наводив приклад президента Молдови Додона, який прийшов до влади в законний спосіб, але при цьому був також маніпульований з Москви. Протести можуть бути лише причиною. Це може бути гарний політтехнологічний захід, а з ким з політиків будуть домовлятися, в принципі, важко сказати.

Хтось може мати проросійські настрої?

— Я думаю, що традиційно це електорат Опозиційного блоку, зокрема Юрій Бойко. І якщо ми подивимося на телеканал "Інтер", який керований цією групою, то він якраз грає на такій радянській ностальгії. Знову таки, основну позицію побачимо тоді, коли з'ясується ситуація по Донбасу і по його реінтеграції. Це зараз темна карта, такий джокер, який може зіграти свою роль за або проти будь-кого з українських політиків. Тобто це буде такий лакмусовий папірець.

В звіті Національної розвідки США був прогноз, що конфлікт на сході України триватиме, і там вважають наступ будь-якої зі сторін за теперішніх обставин малоймовірним. Ви згодні з цим прогнозом?

— В даному випадку аналітики аналізують позиції українських гравців, аналізують заяви і розклад в РФ, але давайте пригадаємо, що останні роки чотири ми живемо в такій ситуації, де будь-які прогнози можуть бути перекреслені нанівець або вдалою кампанією, наприклад як кампанія Дональда Трампа, або якоюсь терористичною загрозою, або ж просто зміною еліт. Наприклад, ще кілька років тому ми не думали, що Польща стане нашим суперником, що влада Польщі буде звинувачувати Україну в бандеризмі, зараз, на жаль, це факт і це грає проти України. Тому те, що зараз аналізується, це висновки з тих факторів, які є наразі.

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К слову, эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что у Петра Порошенко сегодня нет шансов выиграть выборы во второй раз. Он прогнозирует, что перед президентскими выборами Верховная Рада начнет выходить из-под контроля президента.