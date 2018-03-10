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    Госспецсвязи Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Рекомендации Госспецсвязи. Видео
    Рекомендации Госспецсвязи по восстановлению компьютерных систем 
    22:55 27.06.2017
    915Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Распространение вируса Petya.А прекращено - Госспецсвязи
    22:17 27.06.2017
    1906Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратили распространение вируса Petya.А.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Госспецсвязь заявила о готовности сертифицировать систему е-декларирования
    17:16 31.08.2016
    214Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Глава Госспецвязи Леонид Евдоченко заявил, что недостатки, допущенные компанией-разработчиком относительно системы защиты информации, уже устранены.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Охотин: перезапуск е-декларирования надо начать с поиска виновных в провале
    22:20 23.08.2016
    209Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политический эксперт Петр Охотин в эфире ГС заявил, что в ситуации вокруг неудачного запуска е-декларирования задействовано много различных политических участников, одни из которых хотели показать прогресс реформ, а другие - сделать пиар на критике новой системы.
    Флаги Евросоюза и Украины
    Названные Киевом причины не могли сорвать запуск е-декларирования - ЕС
    18:21 17.08.2016
    789Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В Совете Европы отметили, что утверждение о том, что несвоевременная выдача технического сертификата вызвана техническими недостатками, противоречит публичным заявлениям, сделанным ПРООН и другими надежными экспертами.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    В Госспецсвязи заявили о невозможности сертифицировать системы е-декларирования
    04:13 17.08.2016
    391Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В ведомстве считают общественный резонанс вокруг отказа в выдаче аттестата соответствия попыткой отдельных лиц и заинтересованных сторон избежать личной ответственности за запуск системы электронного декларирования.
    Взятка. Архивное фото
    Запуск электронного декларирования имущества чиновников заблокирован
    22:48 12.08.2016
    755Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, имеющаяся функциональность Реестра (Единый государственный реестр деклараций лиц чиновников) не соответствует целям создания системы электронного декларирования.
    Заседание Верховной Рады
    Рада разрешила Госспецсвязи быть задействованной в военных действиях
    14:28 09.04.2014
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    Верховная Рада дала право Госспецсвязи Украины быть задействованной вместе с Вооруженными силами в военных действиях.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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