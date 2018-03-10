Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.
Политический эксперт Петр Охотин в эфире ГС заявил, что в ситуации вокруг неудачного запуска е-декларирования задействовано много различных политических участников, одни из которых хотели показать прогресс реформ, а другие - сделать пиар на критике новой системы.
В Совете Европы отметили, что утверждение о том, что несвоевременная выдача технического сертификата вызвана техническими недостатками, противоречит публичным заявлениям, сделанным ПРООН и другими надежными экспертами.
В ведомстве считают общественный резонанс вокруг отказа в выдаче аттестата соответствия попыткой отдельных лиц и заинтересованных сторон избежать личной ответственности за запуск системы электронного декларирования.
Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи, имеющаяся функциональность Реестра (Единый государственный реестр деклараций лиц чиновников) не соответствует целям создания системы электронного декларирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".