В очередь, сукины дети, в очередь. Предновогодняя распродажа Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Недавно принятый Бюджет 2018 в своей доходной части имеет любопытнейшую строку о размере поступлений от приватизации аж в 22,5 млрд грн. Много это или мало, судить сложно. В первую очередь потому, что непонятно с чем сравнивать.

Если с планами на текущий год (17,1 млрд грн) то немного, а если с итоговыми поступлениями в госбюджет за последние четыре года (около 3,8 млрд грн) то много. Правда, выполнимость данного "доходного" пункта под большим вопросом, так как выполнить плановые показатели по приватизации не удалось за последние годы ни одному правительству.

Предоставлено автором Динамика поступлений от приватизации за последние четыре года (по данным госказначейства)

Впрочем, основная незадача с приватизацией по-украински состоит совсем не в том, принесет она деньги в бюджета сейчас или нет. А в том, какой экономический эффект от нее и на основании чего будет в дальнейшем. И вот тут возникает масса вопросов. Потому как, начав распродажу (которую почему-то окрестили приватизацией) государственного имущества в надежде на "невидимую руку рынка", Украина получила строго противоположный декларируемым целям результат. Вместо "рыночной экономики" и роста благосостояния граждан, мы имеет олигопольный, а в основных бюджетообразующих отраслях и монопольный рынок. Только теперь это монополии не только и не столько государственные, а частные. Или же вроде как государственные, но управляемые частными лицами.

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В итоге, Украина оказалась на 27-м году независимости единственной из бывших союзных республик СССР, которая имеет ВВП ниже уровня 1990 года. И это не смотря на то, что в госсобственности осталось менее 15% от всего промпроизводства, тогда как в странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития, на долю которых приходится две трети мирового ВВП (страны "золотого миллиарда") этот показатель примерно в два раза выше. И, что характерно, это не мешает им быть "столпами рыночной экономики и демократии".

Почему же так произошло? В первую очередь потому, что воры не могу управлять собственностью, как и чиновники. А именно криминальные "боссы" и партийно-хозяйственный актив бывшего СССР и получил доступ к "объектам приватизации", став их владельцами. Также, у нас уникальнейший Закон Украины "О приватизации государственного имущества", определяющий с Статье 1 "понятие и цель приватизации" как: "Приватизация государственного имущества (далее — приватизация) — платное отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности, в том числе вместе с земельным участком государственной собственности, на которой расположен объект, подлежащий приватизации, в пользу физических и юридических лиц, которые могут быть покупателями в соответствии с настоящим Законом, с целью повышения социально-экономической эффективности производства и привлечения средств для осуществления структурной перестройки национальной экономики".

Глупость данного определения понятна любому грамотному экономисту. Потому как "приватизации" — это последняя стадия санации убыточного предприятия, которая предполагает безоплатную передачу государственного пассива частному лицу под обязательство заплатить по долгам и реанимировать его в виде актива. Слишком умно? Поясню по-простому: приватизация это избавление государства от обязанности содержать убыточнее предприятие с передачей его частному владельцу с обязательством последнего взять на себя все расходы по его содержанию выведению в прибыль.

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Ничего подобного в Украине не происходило. Законодатели то ли по незнанию и тупизне либо по злому умыслу, но перепутали два понятия "разгосударствление" и "приватизации". В итоге, как верно отметил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров: "объекты разгосударствления стоимостью 40 млн. гривен и ниже до 10 млн. гривен покупатели преимущественно рассматривают с целью порезки на металлолом и организации демонтажа железобетонных конструкций. А что?! Известный в недавней истории большевистский подход – РАЗРУШИМ ВСЁ ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ…"

Именно так "приватизация" и происходила в большинстве случаев. Однако не везде. В энергосекторе, к примеру, большая часть тепловой генерации сосредоточилась в руках одного олигарха, а в производстве минеральных удобрений — другого. Вот мы и имеем самые высокие в Европе цены на электроэнергию и удобрения.

Относительно же общих итогов "приватизации", то в цифрах они выглядят весьма печально. За 26 лет независимости по данным Фонда государственного имущества Украины в бюджет поступило:

— от приватизации государственного имущества — 64,2 млрд грн.

— от аренды государственного имущества — 10,25 млрд грн.

— в качестве дивидендов от управления госимуществом — 9,15 млрд грн.

— в виде инвестиций (структура не раскрывается) — 33,5 млрд грн.

При этом, 37,7% (24,2 млрд грн) поступлений от приватизации госимущества за все годы независимости обеспечила… повторная продажа "Криворожстали", состоявшейся благодаря работе правительства Юлии Тимошенко.

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Ситуация же с инвентаризацией государственного имущества выглядит просто критической.

Согласно отчету ФГИУ по состоянию на 01 июля 2017 года, по информации, предоставленной субъектами управления (по итогам проведенной инвентаризации объектов государственной собственности), в Едином реестра объектов государственной собственности учитываются:

— 23,9 тыс. юридических лиц, действующих только на основании государственной собственности и относящихся к сфере управления соответствующего субъекта управления;

— 516 хозяйственных организаций с корпоративными правами государства;

— более 1 млн объектов государственного имущества, из которых:

596,9 тыс. объектов недвижимого имущества государственных предприятий, учреждений, организаций;

534,0 тыс. объектов государственного имущества, которое не вошло в уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе корпоратизации, но осталось на их балансе;

28,5 тыс. объектов государственного имущества, которое не вошло в уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе приватизации, но осталось на их балансе.

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То есть невозможно оценить реальное состояние использования, стоимость и права на содержание и использование в более полумиллиона (!) объектов государственного имущества. Также, субъекты управления предоставили информацию в ФГИ о недвижимом имуществе государственных предприятий, учреждений и организаций по почти 10,7 тыс. юридических лиц (балансодержателей) и сообщили, что на балансах 12,8 тыс. юридических лиц недвижимое государственное имущество не учитывается (!).

И в таких условиях, когда вместо учета и контроля есть бардак и хаос, правительство в очередной раз предлагает продать остатки госсобственности… Итог будет точно таким же, как и в случае распродажи предыдущих 85% госимущества: часть уничтожат, часть дополнит активы монополистов. Рост безработицы, инфляции и увеличение социальной напряженности в перспективе. Вот такая она "приватизация по-украински". Можно ли сделать иначе?— да! Но для начала надо бы проверить, как "инвесторы" исполняют приватизационные договора. Могу уже сейчас прогнозировать, что по результатам мониторинга многие сядут и надолго, а объекты вернуться в госсобственность. Вот с этого надо бы и начать, а не распродажи устраивать. Правда, одна незадача: для подобного требуются государственники при власти, а не бизнесмены и "реформаторы" с "антикоррупционерами".