Саакашвили получил пакет документов для выезда в Нидерланды - СМИ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правящей коалиции.

Как отмечается, на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, Саакашвили ходил в посольство Голландии.

"Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идёт юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше средины января не закончится", — сказал источник.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.