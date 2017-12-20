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    Саакашвили получил пакет документов для выезда в Нидерланды - СМИ

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (748)

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    Как сообщается, на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ходил в посольство Голландии.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правящей коалиции.

    Как отмечается, на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, Саакашвили ходил в посольство Голландии.

    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН
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    "Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идёт юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше средины января не закончится", — сказал источник.

    Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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    В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.

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    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент