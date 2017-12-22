наверх
23.12.201720:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили: давление на Украину о моем аресте идет через Медведчука

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (765)

    (обновлено: )41303
    По словам бывшего главы Одесской облгосадминистрации, именно через Виктора Медведчука осуществляется давление на Украину с целью его ареста и экстрадиции в Грузию.
    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что давление на Украину с требованием его ареста и экстрадиции осуществляется через лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против Саакашвили. Будут столкновения - Рудяков

    "По моим данным, именно через Медведчука осуществляется давление на Украину с требованием моего ареста и экстрадиции", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

    Читайте также — Корнейчук: шум вокруг Саакашвили не имеет никакого смысла

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными. 

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана