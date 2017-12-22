Саакашвили: давление на Украину о моем аресте идет через Медведчука

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что давление на Украину с требованием его ареста и экстрадиции осуществляется через лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука.

"По моим данным, именно через Медведчука осуществляется давление на Украину с требованием моего ареста и экстрадиции", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

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Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.