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    Белавиа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    ЧП в Борисполе с самолетом компании Белавиа. Видео
    ЧП с белорусским самолетом в "Борисполе. Первые кадры после посадки 
    06:40 23.12.2017
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    Борт компании "Белавиа" совершал посадку в главном украинском аэропорту, но выехал за пределы взлетной полосы. никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
    Инцидент с самолетом в Борисполе
    "Борисполь" и "Белавиа" раскрыли подробности ЧП с самолетом
    12:42 22.12.2017
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    Администрация аэропорта сообщает, что никто из пассажиров не пострадал и что теперь они ожидают замены борта. Белорусская авиакомпания изучается причины инцидента.
    Авиакомпания Белавиа. Архивное фото
    "Белавиа": мы не готовы увеличить авиатранзит из РФ в Украину
    12:26 25.05.2017
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    В руководстве Белорусской железной дороги оказались пока не готовы сообщить, планирует ли БЖД как-либо увеличить количество поездов в украинском направлении, с учетом ожидаемых действий Киева в отношении сообщения с Россией.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    "Белавиа" согласовала с Киевом компенсацию за возврат самолета
    11:58 07.02.2017
    413Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров заявил, что компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По его словам, проблема закрыта.
    Украэрорух
    "Украэрорух" не видит оснований для компенсации за инцидент с "Белавиа"
    15:38 02.12.2016
    689Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" пояснило, что не оно было "инициатором возвращения рейса" авиакомпании "Белавиа".
    Авиакомпания Белавиа. Архивное фото
    "Белавиа" определила размер компенсации за инцидент с самолетом в Киеве
    18:46 24.11.2016
    1470Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Замгендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что белорусская сторона определила размер компенсации, но не стал его называть. В пресс-службе "Украэроруха" РИА Новости заявили, что пока не комментируют ситуацию по определению суммы компенсации.
    Пилот самолета авиакомпании Белавиа
    Инцидент с "Белавиа". "Украэрорух" опроверг слова Порошенко о наказании
    19:05 22.11.2016
    935Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Вопреки предоставленным белорусской стороне президентом Украины заверений, что виновные в инциденте с самолетом "Белавиа" были "найдены и уже наказаны", в СБУ и "Украэрорухе", заявили, что это не соответствует действительности.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Иск пассажира "Белавиа" к СБУ рассмотрят в начале следующего года
    17:51 14.11.2016
    243Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".
    Пилот самолета авиакомпании Белавиа
    Киев подтвердил готовность выплатить "Белавиа" компенсацию
    18:55 07.11.2016
    2108Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Финансовый вопрос с авиакомпанией "Белавиа" "Украэрорух" решает в соответствии с практикой, которая применяется во взаимоотношениях между провайдером аэронавигационных услуг и авиакомпанией, заявили в Киеве.
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции
    Хроника 4 ноября: штурм в Черкассах, повышение зарплат учителей
    11:15 05.11.2016
    830
    В Черкассах протестующие ворвались в здание областной полиции, штаб АТО заявил об обстрелах со стороны ополченцев, Кабмин заложил значительное повышение зарплат учителей в проект госбюджета-2017.
    Армен Мартиросян
    Мартиросян: иск к украинским властям подадим в ближайшее время
    18:23 04.11.2016
    782Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Армянский журналист, для проверки которого авиадиспетчеры вернули в Киев самолет авиакомпании "Белавиа", подает в суд. Его интересы будет представлять бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.
    Аудиозапись переговоров пилотов Белавиа с украинским диспетчером
    Инцидент с "Белавиа": СМИ опубликовали аудио переговоров 
    14:20 04.11.2016
    600
    В интернете появилась аудиозапись, как утверждается, переговоров пилотов "Белавиа" с украинским диспетчером, который объявил о необходимости возврата самолета в аэропорт "Жуляны".
    Армен Мартиросян
    Блогер, из-за которого Киев вернул самолет "Белавиа", обратился в суд
    14:08 04.11.2016
    1181Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Как сообщил журналист и гражданин Армении Армен Мартиросян, его интересы в суде против украинских властей будет представлять экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Центральный офис компании Белавиа. Архивное фото
    "Белавиа": Киев согласился выплатить компенсацию за разворот самолета
    14:44 02.11.2016
    1226Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Директор "Белавиа" Анатолий Гусаров заявил, что в настоящее время стоит вопрос лишь в размере компенсации, пояснив, что "сумма небольшая". В расшифровке диалога пилота с диспетчером говорится, что "за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват".
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    "Белавиа" пообещала определить ущерб от инцидента с самолетом в Украине
    11:34 02.11.2016
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    Генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров уточнил, что произошедшее не укладывается в рамки международного авиационного права, однако Украина иначе понимает ситуацию.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    "Украэрорух" об инциденте с "Белавиа": диспетчер действовал правильно
    00:39 02.11.2016
    1483Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Диспетчер обслуживания воздушного движения действовал при инциденте с "Белавиа" "в интересах национальной безопасности Украины и в соответствии с международной практикой, принятой в подобных случаях", заявили в "Украэрорухе".
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Диспетчер не имел права возвращать борт "Белавиа" в Киев - ВС Белоруссии
    21:37 01.11.2016
    1162Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    По словам начальника управления Вооруженных сил Белоруссии Германа Александрова, исходя из чрезвычайного характера ситуации, команда диспетчера о возврате в Киев белорусского самолета под угрозой поднять истребители была недопустима для экипажа.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Приказ вернуть самолет "Белавиа" создал потенциальную опасность - Минтранс
    21:13 01.11.2016
    563Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    По словам директора департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Владимира Костина, для того чтобы вернуться, пилотам было необходимо перезапланировать весь маршрут полета.
    Служба безопасности Украины
    СБУ об истребителях в инциденте с "Белавиа": мы никаких указаний не давали
    12:54 01.11.2016
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    Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская уточнила, что ведомство оставляет свою позицию в инциденте с "Белавиа" неизменной.
    Самолет авиакомпании Белавиа. Архивное фото
    Инцидент с "Белавиа": стенограмма переговоров из кабины пилота
    11:58 01.11.2016
    1992Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Запись переговоров диспетчерской киевского аэропорта Жуляны и экипажа белорусского лайнера, где прозвучала угроза поднять истребители в воздух в случае невыполнения указаний украинской стороны.
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