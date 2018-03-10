1226

Директор "Белавиа" Анатолий Гусаров заявил, что в настоящее время стоит вопрос лишь в размере компенсации, пояснив, что "сумма небольшая". В расшифровке диалога пилота с диспетчером говорится, что "за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват".