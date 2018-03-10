В руководстве Белорусской железной дороги оказались пока не готовы сообщить, планирует ли БЖД как-либо увеличить количество поездов в украинском направлении, с учетом ожидаемых действий Киева в отношении сообщения с Россией.
Замгендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что белорусская сторона определила размер компенсации, но не стал его называть. В пресс-службе "Украэроруха" РИА Новости заявили, что пока не комментируют ситуацию по определению суммы компенсации.
Вопреки предоставленным белорусской стороне президентом Украины заверений, что виновные в инциденте с самолетом "Белавиа" были "найдены и уже наказаны", в СБУ и "Украэрорухе", заявили, что это не соответствует действительности.
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".
Финансовый вопрос с авиакомпанией "Белавиа" "Украэрорух" решает в соответствии с практикой, которая применяется во взаимоотношениях между провайдером аэронавигационных услуг и авиакомпанией, заявили в Киеве.
Директор "Белавиа" Анатолий Гусаров заявил, что в настоящее время стоит вопрос лишь в размере компенсации, пояснив, что "сумма небольшая". В расшифровке диалога пилота с диспетчером говорится, что "за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват".
Диспетчер обслуживания воздушного движения действовал при инциденте с "Белавиа" "в интересах национальной безопасности Украины и в соответствии с международной практикой, принятой в подобных случаях", заявили в "Украэрорухе".
По словам начальника управления Вооруженных сил Белоруссии Германа Александрова, исходя из чрезвычайного характера ситуации, команда диспетчера о возврате в Киев белорусского самолета под угрозой поднять истребители была недопустима для экипажа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".