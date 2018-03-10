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    Днепропетровск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 905
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    Наручники
    Монстры Украины. Маньяк из Днепропетровска: поймаю себя сам, если захочу
    10:43 16.12.2017
    1536
    Восемнадцатилетний секретарь комсомольской организации "Южмаша" в Днепропетровске держал в страхе и панике весь город почти три года, совершая изнасилования и убийства.
    Погибшие в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев
    Дело об убийстве патрульных в Днепре передадут в суд в 2017 г
    07:43 30.12.2016
    333Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, проблем с доказательной базой нет. После новогодних праздников все материалы расследования будут переданы в суд.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    Днепр, день города: Не все было Приват...
    13:32 12.09.2016
    997На металлолом. Украина против советских памятников.
    В субботу, 10 сентября, Днепр праздновал: отмечал День города. День выдался рекордным – было поставлено сразу 7 рекордов. Большинство из них были кулинарными, а один – вовсе уникальный, который пока не повторили нигде в мире: на шампуры нанизали 355 сырых яиц и поджарили их на мангале.
    Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
    Высшая школа Днепра: липовые дипломы и доценты-"сепаратисты"
    09:56 05.09.2016
    2077
    На Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара в последнее время одна за другой посыпались неприятности: то преподавателя обвинят в сепаратизме, то прокуратура обнаружит "липовых" студентов.
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    13:34 02.09.2016
    414На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам народного депутата Александра Вилкула, у суда есть все основания отменить незаконное переименование Днепропетровска, но "власть никак не угомонится и продолжает давить на судей".
    Александр Вилкул
    Вилкул: заседание о незаконном переименовании Днепропетровска перенесено
    13:46 05.08.2016
    504На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как отмечается, в ВАСУ передана вся необходимая доказательная база для того, чтобы отменить "незаконное решение" в Верховной Раде о переименовании Днепропетровска.
    Города мира. Днепропетровск
    Стройка на века. Метрополитен в Днепре
    15:16 03.08.2016
    3336
    Уже выросли дети тех, кто будучи детьми наблюдал закладку первого камня в основание днепропетровской подземки, а метрополитен в полном объеме в одном из крупнейших промышленных городов Украины так и не заработал.
    Турецкая компания выиграла тендер на достройку метро в Днепре
    Турецкий контракт: власти Днепра подписали соглашение о достройке метро
    15:57 28.07.2016
    235
    Городской голова Борис Филатов сообщил, что в тендере на право вести строительство днепропетровской подземки принимали участие также итальянские и китайские фирмы, но только Limak подошла по техническим и финансовым параметрам.
    Выборы в Днепре
    "Оппоблок" готовится не признать результаты выборов в Днепропетровске
    17:42 17.07.2016
    2813Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Как заявили в политсиле, с момента открытия участков активисты зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства, которые могут повлиять на результаты выборов.
    Клуб Рио в Днепропетровске
    В Днепропетровске в день выборов "заминировали" три здания
    13:10 17.07.2016
    730Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Речь идет о клубе "Рио", который принадлежит кандидату в нардепы Загиду Краснову и ресторане "Мимино". Оба заведения расположены на набережной в Днепропетровске недалеко друг от друга.
    Выдача денег из машины
    Вилкул заявил о схеме фальсификаций на 27 округе в Днепропетровске
    12:26 17.07.2016
    434Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    По словам Вилкула, запущена схема каруселей на избирательных участках: "К определенным членам избирательной комиссии подходят бригады "карусельщиков". Пароль – бумажка в паспорте".
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Избирательные участки в Днепропетровске открылись вовремя
    09:49 17.07.2016
    328Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    В Нацполиции Днепропетровской области подтвердили, что начало дня голосования обошлось без происшествий. Тем не менее правоохранители будут дежурить круглосуточно до понедельника.
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Днепропетровск вслед за Киевом установил мораторий на повышение тарифов
    17:22 13.07.2016
    852Тарифные протесты.
    С 1 августа 2016 и до 1 января 2017 предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению, не могут не только начислять оплату согласно заявленным повышенным тарифам, но и начислять пеню за задержку в оплате.
    Митинг метростроевцев в Днепропетровске
    Днепропетровская подземка: два миллиона гривен украли, семь в уме
    09:38 13.07.2016
    471
    Руководство компании, которая ведет строительство днепропетровской подземки, обмануло государство на 2 млн. гривен. Средства перечислили на счета коммерческой структуры, которая обязалась поставить новые насосы для откачки воды.
    Урны для голосования. Архивное фото
    Днепр, выборы: пиар по-черному
    09:59 08.07.2016
    783Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Выборы в Днепре, ключевом городе Украины, никогда не отличались джентльментством. Скорее, отмечались наличием черных технологий и пиара. Нынешние выборы по 27-му избирательному округу не стали исключением.
    На базе полка Днепр-1 нашли рекордное количество нелегального оружия из АТО
    Полиция готова предоставить документы на оружие полка "Днепр-1"
    22:12 06.07.2016
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    В полиции отметили, что "с целью недопущения распространения неточной информации, которая может навредить репутации полка "Днепр–1", Нацполиция предоставит ГПУ документы об оформлении оружия и внесения его в учет.
    Оксана Томчук
    Битва за Днепр: как правильно "развести" патриотический электорат
    15:14 06.07.2016
    835Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    В последний день, когда закон разрешает снимать свою кандидатуру с предвыборного марафона этой возможностью воспользовалась адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук. Эксперты объяснили ее решение просто - результат "договорняка".
    Урна для голосования. Архивное фото
    Довыборы в Днепре: на войне, как на войне. Мнение экспертов
    10:57 06.07.2016
    493Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Кампания довыборов в Днепре становится все жарче. О технологиях и подковерных договоренностях, а также их последствиях рассказали журналист движения "ЧЕСНО" Сергей Огородник и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
    Депутат от Оппоблока Александр Заманский
    Депутата изгнали из "Оппоблока" за издевательства над пенсионеркой
    21:58 03.07.2016
    2337
    Как сообщается, "Оппозиционный блок" жестко осудил действия Александра Заманского и исключил его из партии. В политсиле также заявили, правовую оценку действиям депутата должны дать правоохранительные органы.
    Беспредел депутата в Днепропетровске. Видео
    Днепропетровский депутат цинично поиздевался над пенсионеркой 
    18:36 03.07.2016
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    Женщина сделала замечание двум водителям, которые поставили свои машины поперек дороги. В ответ на замечание супруги толкнули пенсионерку на землю, а затем уничтожили ее продукты.
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