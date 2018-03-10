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В субботу, 10 сентября, Днепр праздновал: отмечал День города. День выдался рекордным – было поставлено сразу 7 рекордов. Большинство из них были кулинарными, а один – вовсе уникальный, который пока не повторили нигде в мире: на шампуры нанизали 355 сырых яиц и поджарили их на мангале.