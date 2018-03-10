В субботу, 10 сентября, Днепр праздновал: отмечал День города. День выдался рекордным – было поставлено сразу 7 рекордов. Большинство из них были кулинарными, а один – вовсе уникальный, который пока не повторили нигде в мире: на шампуры нанизали 355 сырых яиц и поджарили их на мангале.
На Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара в последнее время одна за другой посыпались неприятности: то преподавателя обвинят в сепаратизме, то прокуратура обнаружит "липовых" студентов.
Уже выросли дети тех, кто будучи детьми наблюдал закладку первого камня в основание днепропетровской подземки, а метрополитен в полном объеме в одном из крупнейших промышленных городов Украины так и не заработал.
Городской голова Борис Филатов сообщил, что в тендере на право вести строительство днепропетровской подземки принимали участие также итальянские и китайские фирмы, но только Limak подошла по техническим и финансовым параметрам.
С 1 августа 2016 и до 1 января 2017 предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению, не могут не только начислять оплату согласно заявленным повышенным тарифам, но и начислять пеню за задержку в оплате.
Руководство компании, которая ведет строительство днепропетровской подземки, обмануло государство на 2 млн. гривен. Средства перечислили на счета коммерческой структуры, которая обязалась поставить новые насосы для откачки воды.
Выборы в Днепре, ключевом городе Украины, никогда не отличались джентльментством. Скорее, отмечались наличием черных технологий и пиара. Нынешние выборы по 27-му избирательному округу не стали исключением.
В полиции отметили, что "с целью недопущения распространения неточной информации, которая может навредить репутации полка "Днепр–1", Нацполиция предоставит ГПУ документы об оформлении оружия и внесения его в учет.
В последний день, когда закон разрешает снимать свою кандидатуру с предвыборного марафона этой возможностью воспользовалась адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук. Эксперты объяснили ее решение просто - результат "договорняка".
Кампания довыборов в Днепре становится все жарче. О технологиях и подковерных договоренностях, а также их последствиях рассказали журналист движения "ЧЕСНО" Сергей Огородник и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
Как сообщается, "Оппозиционный блок" жестко осудил действия Александра Заманского и исключил его из партии. В политсиле также заявили, правовую оценку действиям депутата должны дать правоохранительные органы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".