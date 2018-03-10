наверх
10.03.201816:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Mercedes-Benz

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ДТП на ул. Стеценко в Киеве
    Масштабное ДТП с тяжелыми последствиями произошло на Сырце в Киеве
    02:55 02.01.2018
    967
    По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от метро "Сырецкая" к площади В. Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" отказался от покупки бронированного Mercedes для Коболева
    23:54 05.08.2016
    293Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Ранее "Нафтогаз Украины" объявил тендер на закупку бронированного автомобиля премиум-класса Mercedes Benz S600 Guard стоимостью около 5,1 млн грн, что вызвало острую критику в обществе.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" объяснил закупку Mercedes за 5 млн грн защитой от "Газпрома"
    18:04 02.08.2016
    710
    Как сообщила пресс-служба НАК, решение о закупке бронеавтомобиля приняло правление компании. Тендер на закупку бронированного автомобиля премиум-класса Mercedes Benz S600 Guard стоимостью около 5,1 млн грн запланирован на 3 августа.
    ДТП в Днепропетровске с участием фуры
    В Днепропетровске фура влетела в припаркованные авто, погибла женщина
    10:10 22.09.2015
    482
    По предварительной информации, водитель DAF уснул за рулем, после чего врезался в припаркованный Mercedes-Benz. Пострадавший мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги

    Персоны