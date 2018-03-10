По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от метро "Сырецкая" к площади В. Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi.
Как сообщила пресс-служба НАК, решение о закупке бронеавтомобиля приняло правление компании. Тендер на закупку бронированного автомобиля премиум-класса Mercedes Benz S600 Guard стоимостью около 5,1 млн грн запланирован на 3 августа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".