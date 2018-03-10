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    Audi

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    ДТП на Майдане Независимости в Киеве
    С переворотом. В самом центре Киева произошло серьезное ДТП
    03:55 02.01.2018
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    На пересечении улиц Институтской и Крещатик столкнулись два легковых автомобиля. После удара автомобиль Audi перевернулся и оказался на крыше. Пострадала девушка-пассажир.
    ДТП на ул. Стеценко в Киеве
    Масштабное ДТП с тяжелыми последствиями произошло на Сырце в Киеве
    02:55 02.01.2018
    968
    По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от метро "Сырецкая" к площади В. Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi.
    В Киеве водитель Audi протаранил подземный переход и маршрутку
    В Киеве водитель Audi устроил масштабное ДТП и сбежал
    14:30 11.09.2017
    290
    На бульваре Перова автомобиль влетел в подземный переход, снес мусорную урну и столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали два человека, а сам виновник ДТП скрылся с места инцидента.
    Столб упал на автомобиль в Киеве
    В центре Киева светофор упал на Audi с европейскими номерами
    11:11 05.03.2015
    550
    Судя по фотографии, автомобиль получил незначительные повреждения. Инцидент произошел на улице Бассейной утром в четверг. Другие подробности не известны.
    Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове (ненормативная лексика) 
    01:49 01.02.2015
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    В Харькове пьяный водитель внедорожника совершил масштабное ДТП. В результате аварии столкнулись семь автомобилей, пострадали трое сотрудников милиции.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Харькове произошло крупное ДТП, пострадали три милиционера
    00:51 01.02.2015
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    Водитель внедорожника столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался во встречном направлении. Далее в "Жигули" врезался ВАЗ-21103, который потом столкнулся с Audi.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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