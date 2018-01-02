Масштабное ДТП с тяжелыми последствиями произошло на Сырце в Киеве

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Крупное ДТП с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером в понедельник, 1 января, на ул. Стеценко на границе Подольского и Шевченковского районов Киева.

В результате лобового столкновения автомобилей Mercedes и Audi серьезно пострадали четыре человека в том числе ребенок, сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Серьезное ДТП на ул. Стеценко в Киеве

"Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от Сырца к площади В. Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi. Также по касательной зацепили Toyota Rav4. Пострадали семейная пара и ребенок из Audi и водитель автомобиля Mercedes", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все пострадавшие "в срочном порядке с тяжелыми многочисленными травмами были госпитализированы".

dtp.kiev.ua Серьезное ДТП на ул. Стеценко в Киеве

Автомобили получили сильные механические повреждения. На месте работают бойцы ГСЧС, скорая помощь, патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Из-за масштабной аварии ул. Стеценко была перекрыта в оба направления.