Богомолец о массовом отравлении детей: нельзя исключать диверсию врага

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Массовые отравления детей в Черкассах и в Днепропетровской области требуют скорейшего расследования, при этом отбрасывать версию сознательной диверсии нельзя, заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек. По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте.

"Предварительные выводы правительственной межведомственной комиссии о причинах отравления должны быть обнародованы не позднее среды. И я, и мои коллеги, с которыми мы ищем соответствующее решение, сходятся в выводах о том, что дети попали под внешнее воздействие химического яда через дыхательные пути, и их отравление не является инфекционным. Учитывая количество детей, попавших в реанимацию, яд был сильнодействующим, и все пациенты имеют реактивный токсикоз (а не вегетососудистый пароксизм, который не является настоящим диагнозом и не бывает массовым)", — написала Богомолец на своей странице в Facebook.

Facebook Ольги Богомолец Комментарий Ольги Богомолец об отравлении детей

Она также подчеркнула, что для выяснения причин отравления, кроме проб внешней среды (которые, скорее всего, не дадут никаких результатов), "у всех детей с легким отравлением в течение первых суток и в течение трех суток у всех детей с тяжелым отравлением — должны быть взяты и сохранены для дальнейших исследований пробы мочи и крови, а через сутки — волосы, чтобы определить токсическое вещество, которое будет выводиться из организма ребенка".

"В дальнейшем детей нужно наблюдать, а не просто выписать из больницы и отправить по домам, и продолжать брать пробы мочи и крови на анализ. Если наши лаборатории не смогут обнаружить токсическое вещество, биологические материалы — кровь, мочу первых суток и волос детей — нужно отправить на анализ за границу", — добавила нардеп.

Богомолец пояснила важность исследований тем, что "ход отравления имеет два периода — генерализации (общих системных реакций организма), который постепенно переходит в период локализации — в этом случае мишенью могут стать определенные органы и системы (в зависимости от характера токсического вещества)".

"Поэтому выписывать детей через сутки после стабилизации состояния — нельзя. А в дальнейшем должны быть проведены дополнительные обследования с оценкой состояния и функций внутренних органов и систем", — отметила глава Комитета ВРУ.

Смотрите также: "Падали по одному". Дети о ЧП в черкасской школе

Говоря о причинах массового отравления детей, Богомолец среди прочего не стала отвергать и версию о диверсии. "Считаю, что отвергать версию сознательной диверсии мы не имеем права. В Украине идет война, действуют диверсионные группы, враг разрабатывает новые и новые планы по дестабилизации ситуации в нашем государстве. Следовательно, делом должна заняться СБУ и провести собственное расследование, основываясь на выводах межведомственной комиссии и МОЗ. Общество должно получить четкий ответ, что это было: вражеская диверсия, чье-то хулиганство или были какие-то другие причины, которые привели к массовому отравлению детей", — резюмировала Ольга Богомолец.

Facebook Ольги Богомолец Комментарий Ольги Богомолец об отравлении детей

Как сообщалось, в Черкассы после известия о массовом отравлении школьников срочно вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун.