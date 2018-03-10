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    Ада Роговцева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4847
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
    Петр Порошенко и Ада Роговцева
    "Актриса от Бога": Порошенко вручил Аде Роговцевой премию Довженко
    21:45 01.12.2017
    417
    На мероприятии президент Украины Петр Порошенко вручил артистке государственную премию имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие киноискусства, сообщила пресс-служба главы государства.
    Ада Роговцева
    Легендарной Аде Роговцевой - 80 лет 
    19:37 16.07.2017
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    Украинская актриса, народная артистка СССР и Украины Ада Роговцева отмечает 80-й день рождения. Смотрите в фоторепортаже подборку ярких кадров из жизни выдающейся актрисы.
    Ада Роговцева. Архивное фото
    Актриса Ада Роговцева отмечает 80-летний юбилей
    17:56 16.07.2017
    676
    Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аду Роговцеву с юбилеем и поблагодарил ее за творчество. "За все, что Вы делали и делаете во имя Украины! Долгих и счастливых лет жизни", - написал Порошенко.
    Ада Роговцева и главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко
    Ада Роговцева выписалась из больницы
    17:59 19.12.2016
    297
    Покидая медицинское учреждение, Ада Роговцева пообещала сделать весной большой концерт для больницы Мечникова, сообщил техник отдела IT и АСУ в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова Тимур Мамедов.
    Ада Роговцева. Архивное фото
    Ада Роговцева просит купить в ее больницу лекарства - волонтер
    16:10 17.12.2016
    6002
    Легендарная актриса, госпитализированная в больницу им. Мечникова в Днепре, просит небезразличных граждан не покупать ей цветы, а потратить деньги на покупку лекарств для раненых военнослужащих.
    Актриса Ада Роговцева. Архивное фото
    Дочь Ады Роговцевой: помолитесь за здоровье мамы
    09:31 16.12.2016
    5060
    Дочь легендарной украинской артистки Катерина Степанкова призвала поклонников и друзей не названивать ее матери, а обеспечить ей покой. Обращаясь к злопыхателям, Степанкова заявила: "Не дождетесь!"
    Актриса Ада Роговцева
    Аду Роговцеву госпитализировали после выступления в Днепре
    15:26 15.12.2016
    8874
    Легендарную артистку забрали в больницу после выступления в Днепре, где она участвовала в спектакле "Варшавская мелодия-2". Медики поставили диагноз – воспаление легких.
    Ада Роговцева в роли Эстер в спектакле по пьесе Жана Кокто Священные чудовища
    Роговцевой - 78 лет. Кадры из жизни и кино 
    15:52 16.07.2015
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    Украинская актриса, народная артистка СССР и Украины Ада Роговцева в четверг отмечает 78-й день рождения. Смотрите в фоторепортаже подборку ярких кадров из жизни выдающейся акрисы.
    Актриса Ада Роговцева
    Ада Роговцева. Справка
    12:19 16.07.2015
    1654
    Уроженка Сумской области, легендарная актриса Ада Роговцева начинала карьеру после учебы в институте имени И. К. Карпенко-Карого в драматическом театре имени Леси Украинки в Киеве.
    Ада Роговцева на базе ДУК Правый сектор
    Творческий вечер Ады Роговцевой на базе ДУК "Правый сектор" 
    06:44 10.04.2015
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    Легендарная актриса приехала к военным в компании своей дочери, актрисы Екатерины Степанковой, и актера и режиссера Ахтема Сейтаблаева. Перед встречей артисты сыграли благотворительный спектакль в военном госпитале Днепропетровска.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Владимир Быстряков
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны
    12:20 08.03.2018
    4847
    Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
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