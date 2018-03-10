Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аду Роговцеву с юбилеем и поблагодарил ее за творчество. "За все, что Вы делали и делаете во имя Украины! Долгих и счастливых лет жизни", - написал Порошенко.
Покидая медицинское учреждение, Ада Роговцева пообещала сделать весной большой концерт для больницы Мечникова, сообщил техник отдела IT и АСУ в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова Тимур Мамедов.
Легендарная актриса приехала к военным в компании своей дочери, актрисы Екатерины Степанковой, и актера и режиссера Ахтема Сейтаблаева. Перед встречей артисты сыграли благотворительный спектакль в военном госпитале Днепропетровска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинское общество сознательно расшатывают, натравливают одну его часть на другую, но подобное состояние не может длиться долго – оно ведет к развалу государства, предупреждает композитор Владимир Быстряков.