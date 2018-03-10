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    GPS

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    ГЛОНАСС. Архивное фото
    В РФ предлагают развивать ГЛОНАСС за счет операторов связи - газета
    07:07 08.10.2014
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    РФ уже потратила на систему реагирования более 4 миллиардов рублей и в условиях дефицита бюджета пытается переложить развитие ЭРА-ГЛОНАСС на участников рынка.
    Личные вещи пленных украинских военных под Иловайском
    Хроника 27 сентября: продолжение обстрелов Донецка и сорванные "Марши мира"
    12:08 28.09.2014
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    В Донецке слышны залпы и взрывы, власть и ополченцы проводят обмен пленными, а в Одессе, Запорожье и Харькове разгоняют "Марши мира". Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
    Система ГЛОНАСС по точности приблизилась к GPS, заявил Рогозин
    09:39 06.06.2014
    81
    Точность системы ГЛОНАСС приблизилась к американской GPS, к 2020 году планируется довести её с сегодняшних 2,8 метра до 0,6 метра, сказал в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Карта GPS-навигации на экране смартфона
    Вице-губернатор: приостановка работы GPS в РФ не скажется на гражданах
    07:32 14.05.2014
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    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее заявил, что Россия с 1 июня приостановит работу 11 отдельных станций GPS на своей территории, а с 1 сентября работа этих станций может быть полностью прекращена.
    ГЛОНАСС. Архивное фото
    Росавиация: сбои GPS-навигации над Украиной больше не повторялись
    13:03 30.04.2014
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    Российские авиакомпании не сообщали о новых случаях отказа навигационных приборов, основанных на американской спутниковой системе GPS, при пролете через территорию Украины, сказал РИА Новости представитель Росавиации.
    Венеция, Италия
    СМИ: власти Венеции обяжут оснащать гондолы GPS
    12:51 08.10.2013
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    Гондолы в Венеции с 4 ноября обяжут оснащать системой GPS и светоотражателями. Эти меры Венеция решила ввести после ряда несчастных случаев, произошедших за последние годы с иностранными туристами.
    Последствия урагана Сэнди в США
    Навигационная система GPS будет следить за ураганами
    12:24 16.07.2013
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    Система спутниковой навигации GPS может быть использована для измерения скорости ветра в ураганах и прогнозирования направления их движения.
    Сергей Удальцов
    На Удальцова надели электронный браслет
    16:26 06.03.2013
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    Домашний арест обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади Сергея Удальцова теперь будут контролировать при помощи электронного браслета.
    Находящиеся под домашним арестом в Украине будут носить GPS-браслеты
    15:49 04.03.2013
    25
    Украинские правоохранители смогут контролировать находящихся под домашним арестом с помощью специальных GPS-браслетов, сотрудники милиции Ивано-Франковской области уже ознакомлены с электронным прибором.
    Скорая помощь
    Все кареты "скорой помощи" оснастят GPS-навигаторами – Каськив
    17:31 16.01.2013
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    Все кареты "скорой помощи" в Украине до конца 2014 года будут оснащены GPS-навигаторами, что позволит улучшить качество услуг и сократить потребление ресурсов, заявил Владислав Каськив.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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