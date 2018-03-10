Российские авиакомпании не сообщали о новых случаях отказа навигационных приборов, основанных на американской спутниковой системе GPS, при пролете через территорию Украины, сказал РИА Новости представитель Росавиации.
Украинские правоохранители смогут контролировать находящихся под домашним арестом с помощью специальных GPS-браслетов, сотрудники милиции Ивано-Франковской области уже ознакомлены с электронным прибором.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".