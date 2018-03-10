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    АТО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 84
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    Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Архивное фото
    Хроника 7 октября: протесты шахтеров, Геращенко в центре скандала
    09:23 08.10.2015
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    В среду, 7 октября, в зоне АТО был нарушен режим прекращения огня - четверо украинских военных получили ранения. В этот же день в Луганской области при задержании был застрелен сотрудник расформированной роты милиции "Торнадо".
    Украинские военные возле Марьинки
    Штаб АТО сообщил о двух случаях нарушения перемирия за сутки
    07:14 01.10.2015
    557Немирное перемирие на Донбассе.
    По информации пресс-центра АТО, обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под огонь попали позиции силовиков в поселке Луганское и район поселка Зайцево.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Хроника 27 сентября: Генассамблея ООН, теракт в Одессе
    09:19 28.09.2015
    1167
    Накануне президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на саммите ООН. Во время его выступления зал покинул руководитель российской делегации Виталий Чуркин. В этот же день сторонники независимости Каталонии победили на местных выборах.
    Блокпост ДНР в Донецкой области. Архивное фото
    Контора пишет. Сто грамм за сбитый: сколько "заработали" бойцы в зоне АТО
    13:52 16.09.2015
    1850Немирное перемирие на Донбассе.
    Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
    Позиции украинских силовиков под Дебальцево
    За ночь позиции силовиков обстреляли 39 раз - пресс-центр АТО
    08:05 08.02.2015
    779Ситуация в зоне АТО.
    Основной огневой удар был сконцентрирован на дебальцевском направлении. Город 4 раза подвергся обстрелам из градов и минометов. Кроме того, были обстреляны Чернухино, Новогригорьевка и Малоорловка.
    Военнослужащий Украины
    Опорный пункт силовиков в Донецкой области обстрелян из минометов - МВД
    04:54 01.02.2015
    1087Ситуация в зоне АТО.
    Согласно информации советника главы МВД Зоряна Шкиряка, потерь среди силовиков нет. Сейчас обстрел прекращен. Артиллерия Вооруженных сил нанесла ответный удар.
    Боец полка Азов в Донецкой области
    Позиции "Азова" обстреляны под Мариуполем
    04:43 01.02.2015
    580Ситуация в зоне АТО.
    Согласно информации на странице батальона спецназначения "Азов", в результате обстрела никто не пострадал. Сообщается, что военные продолжают удерживать позиции.
    Заседание Верховной Рады
    Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 27 января
    20:45 25.01.2015
    281Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    На заседании, по словам пресс-секретаря председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Столярчука, будет рассмотрен перечень вопросов, связанных с ситуацией в Донбассе.
    На троллейбусной обстановке в Донецке после обстрела
    В Донбассе создадут военно-гражданские администрации - СНБО
    16:53 25.01.2015
    505Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации СНБО, принят комплекс решений относительно укрепления обороноспособности государства, создания военно-гражданских администраций в зоне АТО.
    Погибший мужчина в троллейбусе после обстрела в Донецке
    Обе стороны конфликта в Украине ответственны за нарушение перемирия - HRW
    16:03 25.01.2015
    295Отношение мира к ситуации в Украине
    Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch, также высказал неудовлетворенность в связи с ходом расследований преступлений.
    Артобстрел города Алмазная в Луганской области
    Обстрелы участились по всей Луганской области
    15:08 25.01.2015
    1033Будет ли мир на Донбассе?
    Обстрелы участились в Станице Луганской, Попаснянском районе, то есть Горском, Первомайске. Стаханов, который ранее не попадал под обстрелы, на этой неделе подвергся сильной атаке.
    Папа Римский Франциск
    Папа Франциск призвал к прекращению военных действий в Украине
    14:43 25.01.2015
    82Отношение мира к ситуации в Украине
    По заявлению Франциска, он молится за всех, кто страдает в этом конфликте. Он вновь призвал "возобновить попытки диалога и положить конец любым военным действиям".
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 24 января: обстрел Мариуполя, день траура и срочное заседание СНБО
    11:06 25.01.2015
    1505Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Накануне город Мариуполь был обстрелян, погибли 30 человек. В связи "со стремительным ухудшением обстановки" на Донбассе президент поручил срочно созвать заседание СНБО.
    Мариуполь: число жертв обстрела возросло
    Мариуполь: число жертв обстрела возросло до 30 
    19:55 24.01.2015
    512Будет ли мир на Донбассе?
    По последним данным в Мариуполе 75 раненых в состоянии различной степени тяжести сейчас находятся в больницах города. Всего ранения получили 97 человек.
    Аэропорт Донецк
    Последствия боевых действий в донецком аэропорту 
    17:50 24.01.2015
    1223Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В районе аэропорта Донецка не прекращаются боевые действия, сообщает пресс-центр антитеррористической операции.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Силовики не применяют фосфорные боеприпасы в зоне АТО - Лысенко
    11:07 24.01.2015
    116Будет ли мир на Донбассе?
    Как отметил представитель пресс-центра спецоперации Андрей Лысенко, украинская армия и другие силовые структуры не применяют боеприпасов, запрещенных международными конвенциями.
    Ополчение в Донецке занимает новые позиции
    Силовики заявляют, что ополченцы 27 раз обстреляли их позиции
    08:07 24.01.2015
    525Будет ли мир на Донбассе?
    Согласно информации, ополченцы использовали реактивные системы залпового огня, танки, минометы, гранатометы и артиллерию. По позициям силовиков в районе Счастье ополченцы открывали огонь 7 раз.
    Ситуация в донецком аэропорту. Кадры, снятые беспилотником
    В районе донецкого аэропорта погибли три силовика, 31 ранен - генштаб
    13:46 18.01.2015
    1411Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Утром под прикрытием артиллерийского огня проведена эвакуация раненых защитников аэродрома. Военные в аэропорту обеспечены оружием, боеприпасами и продуктами питания.
    Разрушения в Донецке. Архивное фото
    Ситуация в Донецке напряженная, слышны залпы из тяжелых орудий - мэрия
    10:23 18.01.2015
    1600Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В результате боевых действий повреждены жилые дома, инфраструктура и коммуникации города. Информация о жертвах уточняется.
    Силовики в зоне АТО. Архивное фото
    Силовики открыли массированный огонь по ополченцам - советник Порошенко
    09:22 18.01.2015
    4364Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Согласно информации, такой приказ 18 января, в 6.00, получила вся группировка украинских войск в секторе Б, в районе Донецка.
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