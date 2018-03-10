В среду, 7 октября, в зоне АТО был нарушен режим прекращения огня - четверо украинских военных получили ранения. В этот же день в Луганской области при задержании был застрелен сотрудник расформированной роты милиции "Торнадо".
Накануне президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на саммите ООН. Во время его выступления зал покинул руководитель российской делегации Виталий Чуркин. В этот же день сторонники независимости Каталонии победили на местных выборах.
Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".