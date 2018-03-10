наверх
10.03.201809:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Research & Branding Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Праздничный стол. Архивное фото
    На Новый год украинцы больше всего потратят на еду и выпивку - опрос
    17:21 26.12.2017
    82
    На подготовку и оформление праздничного стола в среднем украинцы потратят 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, - говорится в итогах социсследования.
    Украинцы с флагами Украины
    Более половины украинцев считают 2017 год плохим и тяжелым - опрос
    12:14 26.12.2017
    279Украина 2018: новые испытания
    Лишь три процента украинцев считают уходящий огонь однозначно хорошим и удачным. В основном, позитивно настроена молодежь, с увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет.
    Украинка. Архивное фото
    Более 65% граждан Украины считают себя счастливыми - опрос
    09:47 21.09.2016
    1378
    Согласно данным опроса компании Research & Branding Group, в сравнении с маем количество украинцев, поверивших в существование счастья, увеличилось на 8% (с 80% в мае до 88% в начале сентября).
    Пожилая женщина просит милостыню
    Опрос: 87% украинцев недовольны экономикой страны
    14:32 29.02.2016
    600
    Согласно данным Research & Branding Group, сейчас большинство украинцев вынуждены туго затянуть ремни, и только 3% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят.
    Результаты выборов в Мариуполе: экзит-полл. Инфографика
    Выборы в Мариуполе: результаты экзит-полла 
    11:40 30.11.2015
    2823Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По результатам проведенного Research & Branding Group экзит-полла, победу на выборах мэра Мариуполя одержал самовыдвиженец, директор по персоналу ММК им. Ильича Вадим Бойченко, большинство в городском совете получил "Оппозиционный блок".
    Евгений Копатько
    Копатько: если бы не внешняя помощь, дефолт в Украине уже давно бы наступил
    16:44 02.07.2015
    715Украина, экономика, катастрофа
    Эксперт акцентировал, что будет дефолт в Украине или нет – вопрос в том, как люди будут приспосабливаться и выживать в новых условиях. На сегодня же для большинства людей актуальна стратегия выживания, а не развития.
    Покупка продуктов
    Более 65% украинцев экономят на продуктах питания, одежде, обуви - Копатько
    16:15 02.07.2015
    1060Украина, экономика, катастрофа
    Социолог, учредитель компании Research and Branding Group отметил, что в Украине больше чем у трети людей есть сложности с оплатой коммунальных услуг. Также из жизни украинцев ушли ощущение безопасности.
    В Киеве завершена реконструкция развязки на Почтовой площади
    Почти треть украинцев готовы покинуть страну - опрос
    23:27 24.04.2015
    881Ситуация в экономике Украины
    В марте 2015 года более 30% опрошенных украинцев ответили "да" на вопрос "хотите ли Вы выехать из страны", это невероятно высокие цифры - когда почти треть граждан не хотят жить в своей стране, заявил социолог компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
    Верховная Рада
    Копатько: никаких демократических выборов осенью не будет
    17:06 20.03.2015
    502
    Социолог Евгений Копатько уверен, что в сложившихся в стране условиях "никаких демократичных и легитимных выборов, чтобы они прошли во всех регионах страны, не будет – ни местных, ни парламентских".
    Евгений Копатько
    Если бы референдум о статусе Крыма проходил сейчас – соцопрос
    10:35 20.03.2015
    2583Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По вопросу статуса Крыма жители полуострова проголосовали бы так же, как и год назад, если бы референдум проходил сейчас, сообщил в интервью РИА Новости Украина социолог, учредитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    Копатько: Порошенко и его партия – все еще лидеры политических рейтингов
    17:00 19.03.2015
    865
    Рейтинги Петра Порошенко и Арсения Яценюка существенно снизились за последние 5 месяцев, при этом президент и его политсила все еще остаются лидерами политических симпатий жителей Украины, сообщил социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    Копатько: более 80% украинцев не доверяют политическим партиям
    15:30 19.03.2015
    260
    Подавляющее большинство жителей Украины не доверяют политикам, а лидерами доверия остаются церковь, армия, общественные и волонтерские организации, привел данные исследования социолог Евгений Копатько.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: год после Евромайдана, а люди говорят: "ничего не изменилось"
    17:25 20.02.2015
    2547
    Политолог Михаил Погребинский на круглом столе, который прошел в редакции РИА Новости Украина высказал свои позиции по актуальной политической повестке дня.
    Евгений Копатько
    Многие украинцы поняли, что ужас без конца будет продолжаться - Копатько
    17:09 13.02.2015
    561
    Эксперт привел данные недавнего исследования, которое провела компания. Социолог подчеркнул, что опрос не проводился в Донецкой и Луганской областях и Крыму.
    Евгений Копатько
    Украина в данных социологии: страхи, тревоги, безденежье и третий Майдан
    20:18 12.02.2015
    6351
    Социолог Евгений Копатько представил последние данные о настроениях украинцев. Они совсем не внушают оптимизма.
    Копатько о поддержке АТО
    Копатько: 61% украинцев за мирный компромисс на Донбассе 
    18:39 12.02.2015
    289
    По данным социологического исследования, резко снизилось количество украинцев, которые поддерживают силовое решение конфликта на Донбассе.
    Евгений Копатько в РИА Новости Украина
    Копатько: 70% украинцев не удовлетворены личной безопасностью 
    17:23 12.02.2015
    162
    Эксперт привел данные социологического исследования, которые свидетельствуют о растущих страхе и тревоге в украинском обществе.
    Евгений Копатько
    Копатько: больше трети украинцев не имеют сбережений
    16:33 12.02.2015
    217
    Учредитель компании Research & Branding Group заявил, что еще у четверти опрошенных украинцев денег хватит на 1-2 месяца. По его мнению, это очень серьезный сигнал для власти.
    Люди в Киеве. Архивное фото
    В украинском обществе растут страх и тревога – Копатько
    16:19 12.02.2015
    485
    Эксперт привел наиболее частые чувства, которые сегодня испытывают жители Украины. Как отметил Евгений Копатько, 77% процентов опасаются вооруженного конфликта, роста инфляции, роста цен – 55%.
    Евгений Копатько
    Неудовлетворенность жизнью в Украине достигла исторического пика – Копатько
    16:09 12.02.2015
    525
    Учредитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько отметил, что еще в марте 2013 года уровнем личной безопасности были не удовлетворены 50% украинцев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации