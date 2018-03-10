По результатам проведенного Research & Branding Group экзит-полла, победу на выборах мэра Мариуполя одержал самовыдвиженец, директор по персоналу ММК им. Ильича Вадим Бойченко, большинство в городском совете получил "Оппозиционный блок".
Эксперт акцентировал, что будет дефолт в Украине или нет – вопрос в том, как люди будут приспосабливаться и выживать в новых условиях. На сегодня же для большинства людей актуальна стратегия выживания, а не развития.
Социолог, учредитель компании Research and Branding Group отметил, что в Украине больше чем у трети людей есть сложности с оплатой коммунальных услуг. Также из жизни украинцев ушли ощущение безопасности.
В марте 2015 года более 30% опрошенных украинцев ответили "да" на вопрос "хотите ли Вы выехать из страны", это невероятно высокие цифры - когда почти треть граждан не хотят жить в своей стране, заявил социолог компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
По вопросу статуса Крыма жители полуострова проголосовали бы так же, как и год назад, если бы референдум проходил сейчас, сообщил в интервью РИА Новости Украина социолог, учредитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
Рейтинги Петра Порошенко и Арсения Яценюка существенно снизились за последние 5 месяцев, при этом президент и его политсила все еще остаются лидерами политических симпатий жителей Украины, сообщил социолог Евгений Копатько.
Подавляющее большинство жителей Украины не доверяют политикам, а лидерами доверия остаются церковь, армия, общественные и волонтерские организации, привел данные исследования социолог Евгений Копатько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".