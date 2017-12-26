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    Общество

    Более половины украинцев считают 2017 год плохим и тяжелым - опрос

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (16)

    (обновлено: )20441
    Лишь три процента украинцев считают уходящий огонь однозначно хорошим и удачным. В основном, позитивно настроена молодежь, с увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет.
    Украинцы с флагами Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой, говорится в результатах социологического опроса компании Research & Branding Group.

    Украинцы о миротворцах, отношениях с РФ и выборах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Удивительная социология. Украинцы о миротворцах, отношениях с РФ и выборах

    Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает лишь три процента опрошенных.

    Research & Branding Group отмечает, что среди молодежи равное число нейтральных и негативных оценок 2017 года для Украины. С увеличением возраста респондентов число негативных оценок растет и преобладает над нейтральными.

    Жители сельской местности менее пессимистичны в оценке 2017 года, чем жители городов всех типов. Социологи заметили тенденцию к снижению нейтральных оценок с Запада (единственный регион, где нейтральные оценки преобладают) на Восток.

    По данным социологов, хороший новогоднее настроение преобладает на Западе Украины, но и Восток не лидер по плохим настройкой — таким теперь Центр.

    Ранее в исследовании немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центра Новая Европа совместно с социологической компанией GfK Ukrain сообщалось, что украинская молодежь больше всего боится коррупции и войны.

    Справка

    Опрос проводился с 4 по 14 декабря 2017 года. Опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

    Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу поселения и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь).

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    Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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